تعطير المنطقة الحساسة بالمكونات الطبيعية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 نوفمبر 2020 04:43 مساءً - يسبب رش العطر على المنطقة الحساسة بشكل مباشر الى حدوث حكة واحمرار وأحياناً التهابات، لذلك بإمكانك الاستعاضة عن العطور العالمية بمكونات طبيعية ذات رائحة فواحة تدوم لوقت طويل، سنعرفك إليها في هذا المقال.



زيت اللوز

زيت اللوز



يعد زيت اللوز من أفضل الزيوت الطبيعية لتعطير الجسم والمنطقة الحساسة، وذلك نظراً الى رائحته الذكية التي تدوم طويلاً. إضافة الى ذلك، يمتلك زيت اللوز قدرة كبيرة على ترطيب بشرة الجسم، حيث يمنحها ملمساً حريرياً فائق النعومة. وللاستفادة من رائحة زيت اللوز الشهية لتعطير المنطقة الحساسة، قومي بتطبيق القليل منه على المنطقة الحساسة، وستحصلين على رائحة رائعة تدوم طويلاً.

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المسك

المسك لتعطير المنطقة الحساسة



رائحة المسك غنية عن التعريف، بدليل أنها تدخل في تركيبة الكثير من العطور العالمية الفخمة والراقية. لذلك يعد المسك من أفضل الخيارات لتعطير المناطق الحساسة. قطعي حجرة من المسك الى قطع صغيرة. ضعي قطع المسك في إناء وأضيفي إليها ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد وثلاث ملاعق أخرى من الجلسرين والقليل من الفازلين. حركي المكونات جيداً وبللي بالخليط فوطة قطنية. مرري الفوطة على المنطقة الحساسة واحتفظي بباقي الخليط في الثلاجة لاستخدامه عند الحاجة.

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اللافندر

اللافندر لتعطير المنطقة الحساسة



تعد الزيوت العطرية، لا سيما زيت اللافندر، من أفضل الطرق لتعطير المنطقة الحساسة. فرائحته ذكية ومنعشة وتدوم لوقت طويل، كما أنها لا تؤثر سلباً على البشرة، بل بالعكس تساهم في ترطيب البشرة. اغمسي فوطة قطنية مبللة بالماء بالقليل من زيت اللافندر، ومرريها على المنطقة الحساسة. علماً أنه من المفضل استخدام الزيت العطري بعد الاستحمام مباشرة، حيث تكون مسامات البشرة مفتوحة، فتكون بالتالي عملية امتصاص البشرة للزيت أفضل وأكثر فاعلية. وفي حال كنت ترغبين في اختيار زيت عطري آخر، بإمكان تجربة زيت البابونج، زيت النعناع، أو زيت الليمون...

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الفانيليا

الفانيليا لتعطير المنطقة الحساسة



تتميز الفانيليا برائحتها الحلوة رائعة الجمال، التي تثبت على الجسم لوقت طويل، لذلك هي من أفضل الروائح الطبيعية التي بالإمكان استخدامها لتعطير المنطقة الحساسة. اخلطي كمية مناسبة من الفانيليا السائلة والمركزة مع االقليل من الماء، وضعيها في حوض الاستحمام، من ثم اجلسي فيه لتتغلغل رائحة الفانيليا في كل أنحاء جسمك، خصوصاً المنطقة الحساسة.

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