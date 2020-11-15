صبغات شعر بني فاتح كراميل صيحة خريف وشتاء 2020-2021

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 نوفمبر 2020 04:43 مساءً - تهتم المرأة بشعرها بشكلٍ دائمٍ، حيث أنَّ العناية بالشعر ضرورةٌ جماليةٌ، لتبدو بشكلٍ جميلٍ ومتألقٍ، ولإبراز جمالها، والتّجديد بشكلٍ مستمر ومواكبة كلّ ما هو جديد في عالم الموضة والجمال، ووسيلة لا نستطيع الإستغناء عنها لإخفاء الشعر الأبيض، و يُضيف صبغ الشّعر من فترةٍ لأخرى، بما يتناسب مع لون البشرة وملامح الوجه، المزيد من الحيويّة والبهجة، ويُغيِّر من المظهر والإطلالة، ولا يقتصر على فئةٍ عمريةٍ محددة.

ونرى أنَّ هناك إقبالاً كبيراً على الألوان الدفئة والرائعة، كنوعٍ من التغيير، ومواكبة الموضة، ويحتل لون البني الفاتح الكراميل قائمة صيحات ألوان الشعر مع بداية خريف وشتاء 2020-2021، فهو اللّون الأكثر رواجاً بين النجمات والمشاهير، ويُعتبر لوناً جريئاً ومميزاً ويمنح إطلالةً عصريّةً ومميّزةً وملفتةً في آنٍ واحد، كما أنَّه خياراً لطيفاً للشقراوات و يبرز جمال السمراوات .

يستعرض لكِ "الخليج 365.نت" مجموعة رائعة من صبغات شعر البني الفاتح الكراميل، لتستوحي منها ما يُناسبك لإطلالة مُميَّزة، في السطور الآتية:

صيحة ألوان صبغات شعر بني فاتح كراميل لشتاء 2021

ألوان صبغات شعر بني فاتح كراميل لإطلالة عصرية مواكبة لموضة صيحات الشعر



البني الفاتح الكراميل لتفتيح لون الشعر

صبغات شعر بني فاتح كراميل يمنح البشرة الإشراق ويزيد من نضارتها، لا سيما البشرة السمراء

يُعتبر البني الفاتح الكراميل من الألوان المُميزَّة ومن أحدث صيحات ألوان الشعر لما يُضفيه من سحر وجاذبية على إطلالتك، ويُعطيك قوة للشخصية ولوك عصري، ويُعد الخيار الأنسب لك، إذا كنت ترغبين في تفتيح شعرك من اللَّون الغامق مثل البني الغامق أو الأسود، لأنَّك لست بحاجة لعمل خصلات فاتحة باللون الأصفر التي تُسبب ضرراً للشعر، يكفي الإستعانة بلون البني الفاتح الكراميل فى تلوين شعرك، لتكوني متميزة ومتألقة، ولإظهار نضارة وجهك ولون عينيك أكثر جمالاً، وننصحك بتطبيق تسريحة الشعر المُموَّج مع الفرق الجانبي، لتعززي جمال لون شعرك وتزيديه إشراقاً وحيوية.



البني الفاتح الكراميل للبشرة الفاتحة

صبغات شعر بني فاتح كراميل يُعزّز من جمال البشرة البيضاء

ستعشق عيناك هذا اللَّون على شعرك إذا كانت بشرتك فاتحة، ويمكنك التأكد بأنَّه يملك القدرة في تعزيز جاذبيّتك وتميّزك، ويظهر جمالك العربي بالصورة الأجمل والأكثر دقّة، ولا يحتاج للكثير من الماكياج، لذا تأكدي من أنَّ لمسة خفيفة في ماكياج الوجه والعيون والشفاه سيُعزِّز جاذبيتك وسحرك، وننصحك بتطبيق تسريحة الشعر الويفي فهي التسريحة العصرية الأكثر انتشاراً حيث أنَّها ستُضفي إلى إطلالتك المزيد من النعومة ووسيلتك المثالية لتضفي لمسة مميزة إلى لون شعرك.

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البني الفاتح الكراميل المُدرَّج

صبغات شعر بني فاتح كراميل مدرّج لإطلالة جدًا عصرية

يُشكل هذا اللَّون خيارك الأمثل لإبراز جمالك، لا تترددي باعتماده لأسلوب كلاسيكي وجذّاب ولإطلالة مليئة بالحيوية والأنوثة، ومن الممكن تدريجه بطريقة معينة، لذلك من الممكن تفتيحه بالأشقر بالقرب من الوجه، كما يوجد خياراً آخراً وهو إضافة خيوط بلون اغمق أو مجرد ترك خصلات غامقة فى الشعر لجعل مظهرك أكثر إشراقة وحيوية، وننصحك بتسريحة الكيرلي بالأسلوب المُميَّز، فهذا اللَّون مع الكيرلي يعطيك مظهر شبابي رائع، وسيكون خياراً جيداً بالنسبة لك، لإطلالة عصرية ومُميزَّة .



صبغات شعر البني الفاتح الكراميل للبشرة السمراء

يتناسب اللون البني الفاتح الكراميل البشرة السمراء ويزيد من جاذبيتها

إذا كنت ترغبين في التجديد المستمر من حين إلى آخر، وتبحثين عن لوك عصري رائع يبرز جمال عينيك بشكل كبير، إعتمدي هذا اللَّون لإطلالة مُشرقة ولافتة بإمتياز، فهو من الألوان الجريئة التي لا تنتهي موضتها في عالم صيحات ألوان الشعر، ويُعطي الشعر مظهراً متألقاً ومتجدداً، ويُمكنك إضافة اللَّون الأحمر اأو الذهبى له، وسيبدو أنَّ اللونين متدفقين معاً، فسيظهر لون الشعر بالكراميل المحمر.



البني الفاتح الكراميل للبشرة المتوسطة

البني الفاتح الكراميل للبشرة المتوسطة

لإبراز جمالك وتألقك يمكنك إختيار هذا اللَّون الذي سيُعطيك مزيداً من الجمال والجاذبية والأنوثة، كما أنَّه يُعطي الشعر لمعاناً ويجعل مظهره حيوياً ومُشرقاً، وستكونين أجمل بإختيارك تسريحة الكاريه المُتدرجة التي ستمنح شعرك مزيداً من الحيوية والحركة، وتُساعد على إكسابك لوكاً منعشاً وأكثر نعومة.

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