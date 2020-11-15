أزياء سهرة لذوات القوام الطويل من تارا عماد

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 نوفمبر 2020 04:43 مساءً - تتمتع الممثلة وعارضة الأزياء المصرية تارا عماد بقوام طويل وممشوق يجعلها تبدو دائمًا مختلفة فيما يتعلق بأسلوب الأزياء، وتحرص تارا على الظهور بأفضل صيحات الموضة؛ لتبدو لافتة وعصرية في كل إطلالة، لذا جمعنا لكِ -عزيزتي- أبرز إطلالاتها بأزياء السهرة؛ لتستوحي منها بعض الأفكار المناسبة لشخصيتك ومناسباتك.



موديلات فساتين ميدي من تارا عماد

موديلات فساتين ميدي من تارا عماد



الفساتين الميدي تناسب طويلات القامة كثيرًا، لذا تأنقت تارا عماد في مهرجان الجونة السينمائي لهذا العام بفستان أبيض ميدي مصمم بفتحة جانبية واسعة ومزين بقماش الدانتيل المفرغ في الجزء العلوي والأكمام، ونسقت هذه الإطلالة بحذاء وحقيبة باللون البني مع أقراط ضخمة، ومن الناحية الجمالية لجأت لتسريحة الشعر المنسدل والمكياج البرونزي لإطلالة حيادية مبهرة، وفي إطلالة أخرى نسقت فستانًا فضيًّا مصممًا بطيات ناعمة مع حذاء بكعب أسود وحقيبة يكسوها الترتر والفصوص الناعمة، وزينت مظهرها بتسريحة مرفوعة للشعر لخيار مناسب للحفلات الضخمة، وفي الإطلالة الثالثة اختارت فستانًا أبيض مصممًا بطبعات اللون الكحلي مع الخطوط البرتقالية المختلفة لتمنح التصميم إطلالة عصرية، وزينت مظهرها بتسريحة مرفوعة للشعر مع طلاء الشفاه الداكن باللون الأحمر.

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تنسيق تارا عماد للجمبسوت لطويلات القامة

تنسيق تارا عماد للجمبسوت لطويلات القامة



لا بد أن جميع النساء لا يغفلن عن أن الجمبسوت يبرز جمال القوام الطويل ويُظهر تفاصيل التصميم بطرق مميزة، لذا جمعنا لك أحدث إطلالات تارا عماد به؛ حيث ظهرت في مهرجان الجونة لعام ٢٠٢٠ بجمبسوت أبيض ناعم مع مجوهرات فضية بتصميمات عصرية، ورفعت شعرها بأسلوب ذيل الحصان؛ لتمنح إطلالتها مظهرًا كلاسيكيًّا مبهرًا.



خيارات فساتين اللون الأسود لفخامة مميزة

خيارات فساتين اللون الأسود لفخامة مميزة



الفستان الأسود من الممكن أن يكون كلاسيكيًّا أو عصريًّا ومبتكرًا إلى جانب فخامته وتميزه، لذا أطلت تارا عماد على السجادة الحمراء بفستان سهرة أسود مصمم بتصميم شبابي وقَصَّة مميزة مع ياقة عالية ومن دون أكمام، وبدت تنورته طويلة بتصميم مستوحًى من المثلث نوعًا ما، وأكملته بإسورة عريضة فضية لتمنحها مظهرًا عصريًّا مواكبًا للموضة، وفي إطلالة أخرى ظهرت بفستان أسود فاخر مزين بقماش الدانتيل وبذيل طويل إلى جانب الأكمام الطويلة مكشوفة الأكتاف، وفي هذه الإطلالة رفعت تارا عماد شعرها بأسلوب ناعم لتُبْرِزَ جمال قلادتها الفضية، واعتمدت المكياج الزهري، وفي الإطلالة الثالثة تألقت بفستان طويل منقوش باللون الأسود ومزين من الجزء السفلي بالريش الناعم، وأكملت مظهرها بتسريحة الشعر المرفوع بذيل الحصان المموج ومكياج سموكي ناعم، وزادت جمالَها مجوهراتٌ من دار "بولجاري".

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إطلالات تارا عماد بفساتين عصرية مواكبة للموضة

إطلالات تارا عماد بفساتين عصرية مواكبة للموضة



إن كنتِ من هواة اتباع صيحات الموضة في أزيائك، فقد اخترنا لكِ إطلالتين مبهرتين من تارا عماد، حيث اختارت فستانَ سهرة مصنوعًا من قماش الأورغانزا باللون الذهبي الفاتح، وصُمِّمَ بموديل منفوش بخصر ضيق لتبدو كالأميرات المعاصرات، ورفعت شعرها بأسلوب عفوي ناعم مع مكياج زهري، وفي الإطلالة الثانية اعتمدت فستانًا طويلًا من الترتر الأزرق المزين بقصة مستقيمة مع الخطوط السوداء في الخصر والرقبة، ورفعت شعرها بتسريحة الكعكة.

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