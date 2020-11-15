شاهدي أجمل إطلالات بشرى

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 نوفمبر 2020 04:43 مساءً - تحرص الممثلة المصرية والشريك المؤسس لمهرجان الجونة السينمائي، بشرى، على الظهور على السجادة الحمراء دائماً بأجمل الإطلالات، التي تختار لها فساتين ومجوهرات مميزة، تجعلها تبدو بإطلالة فخمة وأنيقة.

وخلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة، التي انتهت يوم الجمعة الماضية، ظهرت بشرى على السجادة الحمراء بعدة إطلالات أنيقة.

وفي هذا الألبوم، جمعت لكِ "الخليج 365.نت" مجموعة من الصور لبشرى خلال فعاليات مهرجان الجونة، لتشاهدي أجمل إطلالات بشرى.



بشرى بفستان ماكسي للمصممة سارة أنسي

بشرى بفستان ماكسي للمصممة سارة أنسي



اختارت بشرى الظهور بإطلالة فخمة خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة، باعتماد فستان طويل ماكسي بتصميم الكب المطرز ، مع كاب ذي أكمام طويلة كشكش وذيل منسدل من الساتان، وهو الفستان الذي قامت بتصميمه مصممة الأزياء سارة أنسي.

واعتمدت بشرى مع هذا الفستان تسريحة شعر كعكة مرفوعة، مع مكياج سموكي خفيف بالألوان الترابية، فيما اختارت اعتماد مجوهرات من الألماس من Akaoui .

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بشرى بفستان من التول المُطرز للمصمم مهند كوجاك

بشرى بفستان من التول المُطرز للمصمم مهند كوجاك



في إطلالة عصرية وجريئة، اختارت بشرى فستاناً باللون الموف للمصمم مهند كوجاك، وهو الفستان الذي صُمم من قماش التول المُطرز، وبدون أكمام، مع تنورة تول بتصميم حورية البحر، إضافة إلى رقبة عالية مُطرزة بالخرز واللؤلؤ الملون.

ولإطلالة أكثر عصرية، صُممت أطراف الأكتاف من التول المنفوش، لتبدو وكأنها أكمام قصيرة.

واعتمدت بشرى مع هذه الإطلالة تسريحة شعر كعكة مرفوعة، مع مكياج خفيف بدرجات النيود.

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بشرى بفستان أسود دانتيل لفؤاد سركيس

بشرى بفستان أسود دانتيل لفؤاد سركيس



في إطلالة أكثر فخامة وأناقة، اختارت بشرى فستاناً مصُمماً من الدانتيل الأسود المبطن بقماش الليكرا البيج، وهو الفستان الذي صُممه فؤاد سركيس، بأكمام طويلة ذات أكتاف ساقطة، مع خصر مُصمم من القماش الدانتيل الكشكش، وتنورة بتصميم حورية البحر.

واعتمدت بشرى مع هذه الإطلالة تسريحة شعر منسدل مع مكياج سموكي خفيف بالألوان الترابية.

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بشرى بفستان دانتيل بدون أكمام

بشرى بفستان دانتيل بدون أكمام



لإطلالة أكثر نعومة وبساطة، اختارت درة حضور حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي بفستان أنيق من Saphir Couture، وهو الفستان المُصمم من الدانتيل الأسود المُبطن بقماش الليكرا الأبيض.

وُصمم الفستان بحمالات رفيعة وتنورة ماكسي على شكل طبقات أنيقة من الدانتيل تبدأ من الخصر وحتى ذيل الفستان.

واعتمدت بشرى مع الفستان مجوهرات من الألماس من Iram، مع تسريحة شعر ذيل الحصان.

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