اطلالات حيوية مع الفاشينيستا السعودية عليا خليل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 نوفمبر 2020 04:43 مساءً - تتميز الفاشينيستا السعودية عليا خليل بأسلوبها الحيوي في الأزياء، اذ أنها تبتعد عن الألوان القاتمة والداكنة وتركز على الألوان الحيوية الجميلة. اذ تنوع بشكل خاص في الفساتين التي ترتديها خلال مختلف مناسباتها النهارية والليلية. لذا تعرفي أكثر الى أسلوبها والى الطرق التي تنسق بها أزيائها.

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أسلوب حيوي بالفستان الأحمر



فساتين بقصات مميزة وألوان حيوية



تركز عليا خليل على ارتداء الفساتين بمختلف قصاتها وأشكالها، فتارةً تختار التصاميم الضيقة التي تظهر الجسم بشكل فاتن وأنثوي وتارةً تتوجه نحو الفساتين الفضفاضة والواسعة المزينة بكشاكش أو شراريب أو غيرها من التفاصيل المميزة.

أما من ناحية الألوان، فهنا تلعب عليا خليل كما تحب في اللوحة اللونية وتنوع بشكل كبير في الألوان فنراها في الأحمر والأصفر والبرتقالي والزهري والأخضر وغيرها من الألوان القوية. كما لا تتردد عليا في ارتداء الفساتين ذات الألوان المتداخلة الألوان التي تعكس جرأةً على من ترتديها.

الفاشينيستا السعودية بفستان باللون الأصفر المنقش بالأبيض



اطلالات فرحة ومشرقة

ان سر انجذاب عليا خليل نحو هذه الفساتين هو أنها تمنحها اشراقة خاصة ونوعاً من التميز في اطلالاتها بشكل لا يشبه غيره. هذا وتعمل عليا على تنسيق أكسسوارات ملفتة مع هذه الفساتين تزيد من رونقها وتسلط الضوء على جاذبيتها كأكسسوارات القش التي تتلاءم مع الفساتين الحيوية والأقراط الكبيرة والأساور المكدسة وغيرها...

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اعتمدي أسلوب الألوان بالطرق الصحيحة على غرار الفاشينيستا عليا خليل



لا تترددي في تبني موضة الفساتين الملونة على غرار الفاشينيستا السعودية عليا خليل، شرط أن تعرفي جيداً كيفية تنسيق هذه الأزياء بأسلوب ناجح ومميز يعكس جماليتك وسحرك. لذا اليك الخطوات الأساسية التي يجب اتباعها:

- لا تخافي من أي لون شرط أن يليق بك واكسري قاعدة الألوان الكلاسيكية.

- ركزي على لون بشرتك وعلى أساسها اختاري الألوان التي تليق بك، ففي حال كنت صاحبة بشرة بيضاء ننصحك بالابتعاد عن الأصفر والزهري الفاتح والتوجه نحو الألوان الأكثر قوةً كالأحمر والأخضر والأزرق وغيرها... أما في حال كنت صاحبة بشرة سمراء فننصحك في هذه الحال بأن تتوجهي نحو الألوان المميزة كالأصفر والأخضر والزهري وغيرها من التدرجات التي تليق بالبشرة السمراء.

- أضيفي أكسسوارات بارزة ذات ألوان متناغمة مع أزيائك.

- كوني ذكية في خياراتك ونوعي في الفساتين التي ترتديها ولا تركزي على أسلوب واحد فقط.

عليا خليل بفستان فضفاض باللون الأخضر

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