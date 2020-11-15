قفاطين وجلابيات مغربية من رباب أزماني

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 نوفمبر 2020 04:43 مساءً - رباب أزماني، يوتيوبر وموديل مغربية يتابعها على إنستجرام أكثر من مليون و٣٠٠ ألف شخص، ولأنها تحرص على مشاركة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بالكثير من تفاصيل حياتها، فقد رصدنا لكُنَّ اليوم أبرز إطلالاتها بالجلابية والقفطان المغربي؛ لتستوحين منها أفكارًا مناسبة لتألقكنّ.



جلابيات ناعمة للمنزل من رباب أزماني

جلابيات ناعمة للمنزل من رباب أزماني



اعتمدت رباب أزماني على الجلابيات المنزلية البسيطة في إطلالتها المختلفة، ومنه اختارت جلابية سماوية بسيطة مصممة بتداخل القماش البني مع تطريز الزهور الصغيرة في المنتصف، وأكملت مظهرها بتسريحة منسدلة للشعر مع المكياج الزهري لخيار ناعم وبسيط، ونسقت في الإطلالة الثانية هي وابنتها جلابيات متشابهة مصممة باللون الزهري المزين برسمة طائر الفلامنجو، وسرحت شعرها في هذه الإطلالة بطريقة مموجة وعفوية مع المكياج الزهري الناعم.

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خيارات الجلابيات المطرزة للجمعات العائلية

خيارات الجلابيات المطرزة للجمعات العائلية



إن كنت تبحثين عن جلابيات ناعمة مناسبة لمشاويرك اليومية أو للتجمعات العائلية البسيطة، فيمكن لرباب أزماني أن تلهمك ببعض الأفكار؛ حيث تأنقت بجلابية حمراء مطرزة في الجزء العلوي ومن المنتصف باللون الأخضر، وأكملتها بحذاء أسود بكعب وأقراط فضية طويلة لخيار ناعم وأنيق، وأطلت في الخيار الثاني بجلابية سوداء مطرزة بالنقوش الملونة في أطراف الأكمام ومن منتصف الجزء العلوي مع مكياج زهري وتسريحة منسدلة وعفوية للشعر، كما ظهرت بجلابية صفراء مطرزة بالأحمر والبرتقالي في الجزء العلوي لخيار عصري مواكب لصيحات موضة الألوان الجريئة، وارْتَدَتْ في الإطلالة الرابعة جلابية بنفسجية مطرزة في الأكمام بنقوش بيضاء بسيطة؛ لتمنحها مظهرًا ناعمًا مناسبًا لكل النساء.

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إطلالات القفاطين المطرزة من رباب أزماني

إطلالات القفاطين المطرزة من رباب أزماني



القفاطين المطرزة تمتلك شعبية واسعة لدى الكثيرات من النساء، ومنهن رباب أزماني، التي تألقت بقفطان ناعم باللون الأزرق النيلي المزين بتطريزات ذهبية وبيضاء وخضراء لتمنحها مظهرًا عصريًّا أنيقًا، وسرحت شعرها بأسلوب مرفوع مع أقراط من الورد لخيار بسيط وعصري، وتزينت في إطلالة مناسبة للحفلات الضحمة بقفطان شتوي من المخمل البنفسجي المطرز بالذهبي، وصُمِّمَ القفطان بذيل طويل، وأكملت رباب هذه الإطلالة بعقد وقلادة ضخمين باللون الذهبي، وظهرت في إطلالة مناسبة للعروس بقفطان أبيض مطرز بالذهبي ومزين بنقوش زرقاء، وأكملته بمجوهرات مصممة بفصوص خضراء مع مكياج أحمر قوي.

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