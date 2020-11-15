إطلالات شتوية كاجوال من ريهام خليفة للمحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 نوفمبر 2020 04:43 مساءً - ريهام خليفة، بدأت حياتها المهنية كفنانة مكياج ومدونة تجميل، حيث شاركت في عام ٢٠٠٩ في أول عرض أزياء لها مع مصممة أزياء سعودية، ثم أسَّست أول مجلة مكياج في الشرق الأوسط، واكتسبت الكثير من الشهرة في وسائل الإعلام الاجتماعية، وعملت مع العديد من المشاهير وعلامات المكياج المحلية والعالمية، ويتابعها الآن أكثر من ٣٢٥ ألفًا على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. ولكثرة تنسيقاتها المناسبة للمحجبات جمعنا لكِ عدة تنسيقات للخريف والشتاء لتعتمديها خلال الفترات الحالية.



إطلالات شتوية بطبعات الحيوانات

إطلالات شتوية بطبعات الحيوانات



تُعَدُّ صيحة الأزياء المصممة بطبعات الحيوانات من أكثر القطع رواجًا في خريف وشتاء ٢٠٢٠-٢٠٢١، لذا نلهمك -عزيزتي- المحجبة بعض الخيارات من ريهام خليفة، التي تأنقت بمعطف البليزر الأسود مع تيشيرت أبيض وبنطال طويل من نقوش الحمار الوحشي، وأكملت إكسسوارات الإطلالة باللون الأسود لخيار ناعم ومميز، وفي إطلالة أكثر بساطة نسَّقَتْ حذاءً بطبعات الحمار الوحشي وحقيبة بطبعات جلد البقرة مع إطلالة حيادية باللونين الأسود والأبيض، لتمنحها إضافة مبهرة ومواكِبة لخطوط الموضة، واختارت في الإطلالة الثالثة تنورة طويلة بطبعات النمر البني مع بلوزة وحجاب باللون الأسود، وزينت مظهرها بحقيبة مصممة بجلد الأفعى وقلادات ذهبية مختلفة.

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تنسيقات البليزر الأبيض لخيار عملي في الخريف

تنسيقات البليزر الأبيض لخيار عملي في الخريف



إن كنتِ ممن يفضلن صيحة معطف البليزر الرائجة جدًّا لهذا العام، فيمكنك تنسيقها بأسلوب ريهام خليفة، التي اعتمدت على البليزر الأبيض بعدة طرق؛ حيث ارتدت بليزر أبيض عصريًّا مع تيشيرت أسود وبنطال طويل وواسع باللون الأسود المزين بنقط بيضاء صغيرة، وفي إطلالة عملية بسيطة ظهرت ببليزر أبيض مع بنطال من الجينز الأزرق وتيشيرت أصفر مميز، وأكملت إكسسوارات الإطلالة باللون الأسود.

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خيارات معطف الترنش للمحجبات

خيارات معطف الترنش للمحجبات



يُعَدُّ معطف الترنش الطويل من أكثر القطع رواجًا لشتاء الموسم القادم، ولا سيما للمحجبات؛ حيث يوفر الكثير من الحشمة على إطلالاتهن المختلفة، لذا أطلت ريهام خليفة بمعطف الترنش الأزرق مع إطلالة يكسوها اللون الأسود، وأكملت مظهرها بحقيبة وحجاب باللون الأسود لخيار عملي مناسب للإطلالات الصباحية، وفي إطلالة أخرى تألقت بمعطف الترنش المصمم باللونين الأبيض والأسود، مع إطلالة يكسوها اللون الأسود، واستعانت بوشاح زهري من الصوف لتكسر به رتابة ألوان الإطلالة.

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إطلالات كاجوال شتوية بالبنطال

إطلالات كاجوال شتوية بالبنطال



تفضِّل ريهام خليفة الاعتماد على البنطلونات المختلفة؛ لتضفي عليها مظهرًا أكثر دفئًا وأناقة، ومن أبرز إطلالاتها نسقت بنطالًا أسود من القطن مع بلوڤر أبيض ومعطف مطبع بالقماش الجيشي الأخضر، وأكملت إكسسواراتها بالأسود والأبيض لخيار بسيط، وفي إطلالة شتوية مميزة أطلت ببلوزة بنية مصممة برقبة عالية مع بنطال بني واسع وحذاء بوت بيج لخيار مذهل، كما ارتدَتْ بنطالًا أسود مع بلوزة طويلة باللون البني مصممة من قماش المخمل الفاخر، وفي إطلالة عملية ظهرت بمعطف من الجلد الأسود مع بلوزة سوداء وبنطال بني، وأكملت إكسسوارات الإطلالة باللون الأسود.

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