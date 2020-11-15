تصميمات العبايات المخططة لموضة ٢٠٢٠

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 15 نوفمبر 2020 04:43 مساءً - طغت العبايات المخططة على صيحات الموضة، ولاقت شعبية واسعة لكونها من التصميمات الأنيقة التي تناسب الفتيات الممتلئات، لا سيما المصممة بالخطوط الطولية أو المائلة؛ حيث تمنحكِ إطلالة رشيقة وأكثر طولًا، لذا اخترنا لكِ مجموعة تصميمات مختلفة للعبايات المخططة مع بعض النصائح لتنسقيها على ذوقك باتباع بعض الحيل.



تصميمات العبايات المخططة من إنستجرام

العبايات المخططة



طغت موضة العبايات المخططة بشكل كبير على خطوط الموضة، ونالت إبداعات أشهر المصممين، لذا شاهدنا العبايات المخططة والمصممة بستايل المعطف الشتوي على خبيرة التجميل السعودية سارة الودعاني، التي اعتمدت خلال فترة حملها عباية مصممة بخطوط بنية ومزينة بالأطراف باللون الأخضر الفاقع مع حزام للخصر، وأكملت إطلالتها بحجاب أسود ونظارة شمسية مميزة، كما تجملت بدور أحمد بعباية بيضاء مخططة طوليًّا بالرمادي لتمنحها إطلالة أكثر رشاقة وطولًا، وزينتها بمكياج زهري أنثوي، كما كان هناك حضور لافت للعبايات المطرزة بخطوط عمودية لامعة كالمصممة بفصوص صغيرة فضية مع الخطوط البيضاء، وإذا كنتِ ممتلئة القوام فإننا ننصحك باعتماد العبايات السوداء المزينة بخطين على الجوانب لتُظهرك بقامة أطول وأنحف مما أنتِ عليه. ولخيار مناسب للسفر ارتدت نيا عمرون عباية بيضاء مزينة بخطوط طولية وعرضية باللون السماوي لتمنحك إطلالة مميزة ومريحة. وتألقت أريج عبد الله بإطلالتها بعباية بيضاء مخططة بالرمادي على طريقة البشت، وأخرى بيضاء مزينة بخطوط صفراء لإطلالة عصرية مميزة.

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نصائح لارتداء العبايات المخططة

العبايات المخططة



مع تنوع خطوط العبايات في أحجامها وألوانها وتباعدها هُناك العديد من القطع للعبايات التي لا يتم ارتداؤها بشكلٍ عشوائي، فهناك العديد من النصائح التي عليكِ اتباعها، فإذا كانت السيدة طويلة القائمة يجب عليها الابتعاد كليًّا عن العبايات المُخططة بالطول؛ لأنَّ هذه الملابس ستزيد من طول الجسم وتجعله مراوغًا ومُبالغًا به، لذلك يجب اختيار العبايات المُخططة بشكلٍ أفقي بدلًا من المُخططة بالطول؛ حيث تناسب العبايات المُخططة بالطول جميع الفتيات قصيرات القامة؛ لأنها ستضفي طولًا عليهم بشكلٍ طبيعي، ويجب عليكِ ألَّا تختاري إكسسوارات مقلمة عند اختيار عبايات مخططة، واعتمدي على الحقائب والأحذية السادة بالتصميمات الناعمة، وإن كانت عبايتك مفتوحة فمن الممكن ارتداء بنطال أو قميص مخطط، ولكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أن يكون حجم الخط في كل منها مُختلفًا عن الآخر، وإن كنتِ ترتدين العباية المخططة في مشاويرك اليومية فاختاري الخطوط العريضة؛ لأنها تُعطي الرّاحة والجاذبية في الوقت نفسه، أما في الإطلالة الرسمية فيجب اختيار العباية ذات الخطوط الرفيعة.

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