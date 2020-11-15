"القومي للمرأة" بدمياط ينظم ندوة حول دور مكتب الشكاوى في مناهضة العنف

علاقات و مجتمع

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بدمياط ندوة حول "دور مكتب الشكاوى في مناهضة العنف ضد المرأة"، وذلك ضمن 4 ندوات من برنامج مدن آمنة.

حاضر كلا من آمال عبدالجليل مقرر مناوب الفرع، بسمة رزق محامية مكتب الشكاوى وعبير الخولي محامية بالاستئناف.

وتضمنت الندوة "دور مكتب الشكاوى في دعم الناجيات من العنف والطرق والإجراءات القانونية لمواجهة العنف، أشكال وصور العنف الواقع على المرأة وإطار ممارسة العنف".

كما تم الحديث بشكل خاص عن بعض قضايا العنف ضد المرأة مثل الزواج المبكر، الختان، والحرمان من الميراث، والختان، وأضرار وآثار كل منها على المرأة وكذلك التأثير السلبي لوسائل الإعلام في زيادة ظاهرة العنف في المجتمع وزيادة الوعي القانوني للمرأة لمواجهة كل صور العنف المختلفة سواء داخل الأسرة أو المجتمع الخارجي.

كما تم عرض أفلام وثائقية مختلفة عن العنف ضد المرأة وآثاره السلبية.

ودارت المناقشات المفتوحة حول الموضوعات التالية "أشكال العنف في الواقع العملي وبخاصة في المحاكم، الطرق المختلفة للتعامل مع المعنفين سواء من الناحية النفسية، والاجتماعية والقانونية وكيفية إثبات العنف الواقع على الشخص المُعنف سواء كان العنف بدني أو لفظي أو نفسي أو جنسي".

ودور مكتب الشكاوى للوصول إلى النتيجة المرجوة للحد من العنف القائم على أساس النوع من خلال الآليات المختلفة، وحضر 12 سيدة من ربات البيوت.