أصالة: كنت مصابة بشلل الأطفال.. ومازالت أعاني من آثاره (فيديو)

علاقات و مجتمع

في زيارة لمستشفى بهية لسرطان الثدي، كشفت الفنانة أصالة نصري، عن إصابتها بشلل الأطفال في طفولتها، وذلك أثناء حديثها مع محاربات المرض الخبيث.

وعرض برنامج "ET بالعربي" جوانب من حديث أصالة مع المحاربات، وكان بينها حديثها عن إصابتها بشلل الأطفال في طفولتها، وكانت تبلغ وقتها من العمر 5 أعوام: "في طفولتي كان عندي شلل أطفال.. وكان عندي 5 سنين، ومازال بيسبب لي في بعض الأوقات خصوصًا في الشتاء، بعض الآلام في رجلي".

وتابعت أصالة في حديثها: "الموضوع ده كان له شوية عواقب نفسية عليا.. لكن الحالة النفسية اللي كانت بتيجي من الآلم الجسدي بسيطة.. لأننا كلنا بندعم بعض وعندي أصدقاء كتير على مستوى العالم العربي".

خلاف أصالة وأحلام

ويذكر أن أزمة بدأت بين أصالة وأحلام، انتهت بالصلح بعد تدخل ابن الأخيرة، وكان الخلاف يعود إلى العام الماضي، عندما دعت أصالة بالشفاء للإعلامية فجر السعيد، بسبب أزمتها الصحية الأخيرة، ودخلت أحلام تشيد بموقف أصالة قائلة: "هذا نفس الكلام اللي دائما أقوله لفجر عنك أنت ما في منك طيبة وأصيلة وهذا سبب حبي لك اللي مستحيل ينتهي، شكرا على كلامك الطيب والدعاء لفجر دليل على طيب معدنك وأصلك".

وردت أصالة على أحلام قائلة: "حلومة أنا بعرف ومتأكدة إنك بتحبيني وبتحبيني كتير.. بس ليش مرات بتجاكريني يا حلومة، يا حلومة والله ‏عذبتيني بهالسخن والبارد اللي صارلنا عايشين فيه تقريبًا ربع قرن، المهم الله يحفظك ويحفظ كل الطيبين ويشفي كل مريض"، وبعد رد أصالة، أعلنت أحلام عن حظر الفنانة أصالة بالبلوك.

تدخل فاهد مبارك ابن المطربة الإماراتية أحلام للصلح بين والدته والمطربة أصالة بتغريدة منه لأصالة عبر "تويتر" كتب فيها "الحين أبي أفهم شي كلكم مستغربين إني أحب أصالة؟ عشان يكون في علمكم يعني إن أمي تسمع لأصالة أكثر مني.

وردت أصالة على التغريدة بقولها: "‏لا تتخيّل يافاهدي كمّ أسعدتني كلماتك الطيّبة ومحبّتك الغالية.. إرتقاءك هذا يدلّ على طيب نفسك، وأخلاقك العالية، (بتمنّى شوفك حبيبي قريب وغنّي لك وسمعت إنّك بتلحّن فيالا حضّر مامتي شي تسمّعني).