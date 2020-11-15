"واحدة قرعة عملتلي سحر".. أحمد فلوكس يكشف السبب وراء انفصاله عن هنا شيحة

علاقات و مجتمع

روى الفنان أحمد فلوكس، قصة تعرضه للسحر، خلال استضافته في برنامج "واحد من الناس"، المذاع على شاشة فضائية الحياة، من قبل سيدة كان يجمع بينهما علاقة عاطفية، والتي تسببت في تغير حياته رأسًا على عقب.

"مكنتش بصدق في موضوع السحر، بتعمله كل يوم، أثر في حياتي في كل شيء، واعتقد إنه كان سببا في طلاقي أنا وهنا شيحة"، بهذه العبارة سرد الفنان أحمد فلوكس كواليس تعرضه للسحر من قبل سيدة كانت تجمعه بها علاقة عاطفية، "كنت بحس بأشياء غريبة وإني مسلوب الإرادة وكاره للتمثيل، وكنت بكسب الكثير من المال، وبفتح شركات لكني لا أشعر بشيء".

وتابع فلوكس: "الست اللي عملت لي السحر ده اتجوزتها للأسف، وكانت بعد هنا شيحة، كل حياتها أعمال وسحر، لكني لم أكن مدركا لكل ذلك، وبحمد الله وبالتقرب إلى الله تخلصت من السحر، لأني كنت بعيدا عن الله".

وأشار الفنان خلال حديثه، "هذا الشخص قال لي مش هتعرف تمسك عليا حاجة، وابتديت من وقتها أدور لحد ما اكتشفت خيانات ليا كتير وسرقة من ورا ظهري، وهجرت ابني وأبويا".

وأضاف فلوكس، "أنا كنت بسرح لها شعرها يوميا لمدة سنة، وأنا فاكر إن شعرها ناعم وطلعت قرعة وأنا مش شايف".

قصة أحمد فلوكس وهنا شيحة

وكشفت الفنانة هنا شيحة في تصريحات سابقة عن قصة ارتباطها بالفنان أحمد فلوكس، قائلة إنها كانت تعرفه منذ فترة كبيرة، ولكنهما التقيا في الجزء الثاني من مسلسل "نصيبى وقسمتك".

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "أنا وبنتي"، على فضائية "ON E"، مع الفنان شريف منير وابنته أسما، أن دورها فى المسلسل كان يجسد حبها لـ"فلوكس"، لكن أحبته بـ"جد"، لافتة إلى أن هناك مشهد كان سيتم تصويره فى السيارة، ورأت أنه يجب تصويره فى مكان التصوير، وكانا يرقصان.

وتابعت: "راح شدني، وأنا قلبي وقع فى رجلي، ومبسوطة إن اللحظات دى موجودة في الكاميرا".

من جانبه، أشار الفنان أحمد فلوكس، إلى أنه عرض على الفنانة هنا شيحة الزواج، وبعد شهر ونصف من الحديث عن هذا الموضوع، قالت له :"أنا مش جاهزة"، لافتًا إلى أنها كانت متوترة.

ولم يُكتب لهذه الزيجة الاستمرار، إذ أعلن الثنائي الانفصال، وكشف "فلوكس"، كواليس ذلك خلال حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي، مقدمة برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، الذي عُرض على قناة "القاهرة والناس"، في مطلع مايو الماضي.

وقال "فلوكس": "هي اللي كانت عاوزه ده، كانت ست جميلة جدًا، ومن الناس اللي قابلتهم في حياتي ميتعوضوش، جميلة جدًا، وكانت بتحبني جدًا، وست بمليون راجل".

وأضاف: "أنا كراجل صعب جدًا، صعيدي أوي، وعصبي جدًا، وهي ميتفرطش فيها بسهولة، بس هي اللي طلبت، ومعترضتش خالص، ولحد ما أموت أي حاجة هتطلبها هعملها".