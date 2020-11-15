فولة واتقسمت نصين.. شبيهة زوجة محمد الشرنوبي: "مكنتش واخدة بالي"

علاقات و مجتمع

"يخلق من الشبه أربعين".. التطابق في الملامح أمر رباني، يجمع بين الكثير من المشاهير ومتابعيهم، لتتحول مواقع التواصل الاجتماعي إلى منصات للجدل حول الشبه الكبير في الملامح بين هؤلاء الأشخاص، وتأتي "داليا" آخرهن، والتي أحدثت جدلًا كبيرًا بالتماثل الشديد بين ملامحها وملامح راندا رياض، زوجة الفنان محمد الشرنوبي، ومديرة أعمال النجمة أنغام.

"داليا فودة" خريجة فنون جميلة، محبة لمواكبة الموضة والإكسسوارات، حيث تعمل في هذا المجال أيضًا، مع نشر صورها على الجروبات والصفحات الخاصة بالفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي، بدأت في لفت الأنظار إليها بسبب الشبه الكبير الذي يجمع بين ملامحها وملامح راندا رياض، زوجة الفنان محمد الشرنوبي، "لما بدأت أنزل صوري لاقيت كومنتات كتيرة بتجيلي بسبب الشبه ده، واتفاجئت شوية".

عادة لا يكون الشخص صاحب الملامح المتشابهة على علم تام بمدى تطابق ملامحه مع من يشبهه من المشاهير من حوله، وهو ما لم تلحظه "داليا" حتى تم لفت انتباهها لذلك، "مش بلاحظ الشبه اللي بيني وبين زوجة الشرنوبي، بس بحترم وجهات نظر الناس جدًا، ولما ببص للموضوع بحس الشبه أكتر في الروح مش الملامح".

لم تكن الفتاة الشابة على علم تام بشخصية راندا رياض، حتى تم لفت الانتباه حولها من قبل العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بالتطابق الكبير بينهما، "بصراحة مكنتش أعرفها أوي، ولما ناس كتيرة اتكلمت على الشبه ده، دخلت ودورته عليها وعرفت إنها مديرة أعمال أنغام".

وعن رد فعلها عن تشبييها بزوجة الشرنوبي، "حاجة بحترمها، وعايزة أعرف رد فعلها هي لما تكتشف الشبه اللي موجود بيننا".

راندا رياض من مواليد عام 1993، وتخرجت في كلية الاقتصاد بإحدى الجامعات الخاصة، وهي زوجة الفنان والمطرب محمد الشرنوبي، ومديرة الأعمال الخاصة بالمطربة أنغام.