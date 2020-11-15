مي العيدان عن انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل: يا شماتة جليلة فيكم

علاقات و مجتمع

حالة واسعة من الجدل والصدمة، تخللها العديد من التكهنات والأسئلة والتردد، عاشها جمهور الفنان تامر حسني، بعدما أعلنت زوجته المغربية بسمة بوسيل انفصالهما، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بوجود صور له تجمعه بفتيات، عقب زواج استمر 8 سنوات، وكلل بثلاثة أطفال.

وأعادت الإعلامية الكويتية مي العيدان نشر صورة للفنان تامر حسني ومنشور زوجته بسمة التي تتحدث من خلاله عن أزمتها مع الفنان وتفاصيل انفصالهما، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وقالت العيدان خلال منشورها، "بسمه بوسيل تعلن انفصالها من تامر حسني.. مو قلنا ما بني على باطل فهو باطل.. يا شماتة جليلة فيكم وزغرطي يا انشراح".

مئات التعليقات تلقتها الإعلامية عبر حسابها عقب إعادة نشرها منشور الفنانة بسمة بوسيل، وكان من أبرزها، "إيه الباطل بقي اللي بني عليه.. مش جواز على سنة الله ورسوله، يمكن إثارة جدل لا أكثر، خسارة ليش كيذا ماتوقعت ينفصلوا يارب يرجعو لبعض، بعدين شلون بُني على باطل، لا تستهينون بالشماتة الدنيا دوارة حتى عدوك لا تشمت فيه".

بسمة بوسيل تعلن الانفصال عن تامر حسني

وأعلنت المغربية بسمة بوسيل، ليلة أمس، انفصالها عن زوجها الفنان تامر حسني، عبر خاصية "استوري" على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتحدثت بسمة بوسيل عن تفاصيل انفصالها، ملمحة لانزعاجها من معجباته وصوره معهن، قائلة: "لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعلي احترام سواء في صور أو فيديوهات يا ريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور".

وتابعت حديثها عن تفاصيل الانفصال، عبر خاصية "أستوري" على تطبيق "إنستجرام": "كمان أحب أعرفكم إني إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا أي حاجة".

ضجت صفحات "السوشيال ميديا" بخبر انفصال الفنان تامر حسني، عن زوجته المغربية بسمة بوسيل، وسط مشاعر من الحزن على نهاية قصة الحب التي جمعت بين الثنائي.

ووسط تأكيد البعض لخبر الانفصال لكن أنباء متداولة عن جلسة الصلح التي تجمع بينهما، في محاولة لإعادة الأمور بينهما كما كانت، ورغم أن الحياة الأسرية للفنان تامر حسني بعيدة عن وسائل الإعلام، فأسباب الخلافات بينهما ليست بالباب المفتوح على مصراعيه لجمهورهما.