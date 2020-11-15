نساء في حياة صالح جمعة: طليقته وصورة بملهى ليلي ورسالة من أمه

علاقات و مجتمع

مواقف وحكايات كثيرة اقترنت باسم اللاعب صالح جمعة، لاعب نادي الأهلي، تجعله يتصدر "تريند" مواقع التواصل الاجتماعي، آخرها غيابه بالأمس، عن المران الجماعي لفريق النادي الأهلي.

وبعيدًا عن مشوار صالح جمعة مع الكرة، اختلفت مواقف صالح جمعة مع النساء، وأثار بها الجدل ما بين دعم والدته وصور أخرى انتشرت له داخل ملهى ليلي، بالإضافة إلى خلافاته مع طليقته.

رسالة من والدته

قبل أشهر قليلة، وقع لاعب نادي الأهلي في أزمة أدخلته قسم الشرطة، بعد حادث سير في أحد مناطق الزمالك بالقاهرة، وفي هذا الموقف، وجهت والدته، رسالة خاصة لجماهير النادي الأهلي، طالبة منهم الوقوف بجوار ابنها.

"صالح عنده ضغوطات كبيرة خلال الفترة الماضية.. لكنه أصيل لا ينسى فضل النادي عليه، هناك أزمات مرت به خلال الفترة الأخيرة.. لكنه متمسك بالبقاء داخل النادي" فهي الرسالة التي وجهتها والدة صالح جمعة، عبر "الوطن".

خلافات مع طليقته

بسنت عبدالحميد، هي طليقة اللاعب صالح جمعة، التي اعتادت إثارة الجدل في مواقف جمعتهما، بداية من زواجهما الذي وقع في 2017، وتحديدًا في شهر مايو، لتخرج بعد ذلك الأحاديث حول زواجهما في البداية سرًا، وهو ما نفته مؤكدة في أحاديث تليفزيونية أن زواجهما كان بشكل رسمي.

وعقب أشهر قليلة وقع الطلاق بينهما، ورغم زعم "صالح" في مقطع فيديو له، بأن زوجته كانت تبتزه ماديًا، لكنها استنكرت هذه الأحاديث مؤكدة أنها لم تفعل هذا الأمر من قبل.

ومن المواقف بينهما هو اتهام "بسنت" باعتداء "صالح" عليها بالضرب ومشاجرتهما، الدعوى التي حكم فيها بحبس اللاعب شهر وكفالة 500 جنيه، لكن محكمة جنح القاهرة الجديدة قررت قبول الاستئناف الذي قدمه لاعب النادي الأهلي.

صورة في ملهى ليلي

ومن المواقف المثيرة للجدل مع النساء في حياة صالح جمعة، هو تداول صورة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي تجمعه بفتاة داخل ملهى ليلي، وسط احتفالات العام الجديد.

وسبق ذلك، تداول أيضًا مقطع فيديو له تجمعه بفتاة في الملهى الليلي، وسط تعليقات هجوميه من جمهوره ومتابعيه.