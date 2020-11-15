للمرة الثانية.. بسمة بوسيل تثير الجدل بحذف رسائلها: البهائم تحمل متاعنا

علاقات و مجتمع

حالة من التوتر تعيشها الفنانة ومصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل، في علاقتها بزوجها الفنان تامر حسني، بعدما أعلنت أول أمس، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، في بيان لها، خبر انفصالهما، وتحضيرهما لإجراءات الطلاق.

وفاجأت "بوسيل"، متابعيها أول أمس، بما نشرته عبر خاصية القصص المصورة "ستوري"، لحسابها على تطبيق "إنستجرام"، مدونة: "لكل الناس اللي بتبعت لي صور وفيديوهات لتامر، يا ريت تبطلوا تبعتوا لي أي حاجة علشان مش فارق لي أي صور".

وأضافت: "أحب أعرفكوا إن إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا، وبطلوا على الأقل تبعتوا لي أنا أي حاجة".

جدل وحذف بيان الانفصال بعد نشره عدة مرات

بعد نشر الفنانة المغربية لبيان انفصالها عن زوجها، عبر خاصية "استوري"، قامت بحذف البيان بصورة مفاجئة، وعقب حذفه بساعات أعادت نشره مرة أخرى، وهو ما أثار دهشة متابعيها.

الفنانة المغربية توجه رسالة للشامتين وتقوم بحذفها

وخلال ليلة أمس، وجهت بسمة بوسيل رسالة للمهاجمين لها فور إعلانها خبر الانفصال، عبر خاصية "استوري" بحسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وقالت خلالها: "قل لشاتمك ومغتابك والمفتري عليك سبحان الذي سخرك لحمل سيئاتنا، كما سخر البهائم لحمل متاعنا".

ومجددًا، أثارت مصممة الأزياء المغربية الجدل حولها، بعدما قامت بحذف المنشور الأخير لها عبر خاصية "استوري"، والتي كانت وجهت خلاله رسالتها للشامتين بها.

يذكر أن الثنائي جمعهما اللقاءات الأولى، بعدما فتح تامر حسني الباب للنجوم الصاعدة لمساعدتهم فنيا، بالتوازي مع مشاركة "بوسيل" بالموسم السادس من برنامج المسابقات ستار اكاديمي.

وكان الألبوم الغنائي "اللي جاي أحلى"، الذى جمع الثنائي بعدما أعطى فرصة لها بتقديمها للمنتج محسن جابر وأقنعه بإنتاج ألبوم لها شارك فيه تامر حسنى بالتأليف والتلحين.