أهدته ساعة روليكس ووعدها بالذهب.. مواقف جمعت بين طارق حامد وزوجته

علاقات و مجتمع

أزمة جديدة يمر بها طارق حامد، لاعب الزمالك ومنتخب مصر، بسبب عدم مشاركته أساسيا أمام توجو، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن الجولة الثالثة من تصفيات أمم أفريقيا، لكن يبقى "النصف الحلو" في حياته ثابتا يتمثل في وجود زوجته، التي تتميز بالظهور النادر لكن سيرتها لم تغب في مواقف مع زوجها.

ظهور نادر من 2015

قبل 5 أعوام، وتحديدًا في 2015، ظهرت زوجة اللاعب طارق حامد، وهو الظهور الوحيد لها، وجاء ذلك بعد تتويج نادي الزمالك بالدوري لموسم 2015، خلال استضافته بلقاء تلفزيوني عرضه الإعلامي مدحت شلبي على قناة "Ten".

وظهرت وقتها زوجة نجم الزمالك، بعباءة سمراء وحجاب بنفس اللون، وهي تحمل نجلها، ولم تظهر ملامحها كاملة، وتحدثت عن سعادتها بانضمام زوجها لنادي الزمالك، خاصة عقب التتويج بدرع الدوري حينها، قائلة: "جابلي هدية لما راح النادي، ووعدني يجيبلي دهب كتير بعد الفوز بالدوري".

أهدته ساعة رولكس

وفي موقف آخر، شارك طارق حامد، متابعيه، عبر خاصية القصص المصورة لحسابه على "إنستجرام"، نشر صورة لساعة من ماركة رولكس الفاخرة، أهدتها له زوجته، معلقًا على الهدية: "ربنا ما يحرمنيش منك حبيبتي وصحبتي وأم عيالي".

أهداها بطولة

ومع بداية العام الجاري 2020، حصد طارق حامد، بطولتي السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي، والمصري على حساب النادي الأهلي.

وعقب التتويج بالبطولة، علق "حامد"، خلال حديثه لـ"قناة أبو ظبي الرياضية"، على الفوز بالبطولة وتفاصيل المُباراة، موضحًا أنه وعد ابنته الصغيرة بالحصول على الميدالية الذهبية من أجلها، بعدما أعطى نجله الأكبر ميدالية السوبر الأفريقي.

وأوضح اللاعب: "لما رجعت البيت بعد ماتش الترجي اديت لابني الميدالية، وبنتي زعلت، وعدتها إني هسافر الإمارات ألعب وأديها ميدالية البطولة دي".

وأضاف: "بهدي الميدالية لبنتي، وبهدي البطولة لأمي وزوجتي وجماهير نادي الزمالك".