كتب: هن - 09:02 ص | الأحد 15 نوفمبر 2020

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل كحك الجزر، وذلك من خلال برنامجها "على قد الإيد" المذاع على قناة "CBC سفرة"، ويمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة. مقادير عمل كحك الجزر 2 كوب دقيق نصف كوب زبدة نصف كوب سكر بودرة 1 كوب جزر مبشور 1 بيضة 1 ملعقة صغيرة فانيليا 1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر نصف ملعقة صغيرة قرفة ناعمة رشة ملح ماء حسب الحاجة نصف ملعقة صغيرة زنجبيل بودرة طريقة عمل كحك الجزر يسخن الفرن على درجة حرارة 180 تجهز صينية فرن مدهونة بالزيت تخلط جميع المكونات الجافة مع الجزر تذوب الزبدة وتضاف إلى المكونات الجافة مع التقليب حتى يصبح القوام رمليا تضاف البيضة ونقلب يضاف الماء حسب الحاجة يترك العجين ليختمر ويتضاعف حجمه يشكل على شكل دوائر، ثم تفرغ من المنتصف يرص في الصينية، ويترك ليختمر مرة أخرى يخبز في الفرن حتى يحمر الوجه

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