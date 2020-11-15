طريقة عمل زلابية مقرمشة

تعد الزلابية، واحدة من الحلويات الشرقية المميزة، التي يفضلها الكثير، بنكهات مختلفة ومتنوعة، خاصة الأطفال.

وتفضل العديد من الأمهات إعدادها في الممنزل، لضمان جودتها ومذاقها.

وفيما يلي طريقة عمل "الزلابية" على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج على قناة "CBC سفرة":

مكونات الزلابية

دقيق

كوبان من الماء

ملعقة كبيرة من النشا

ملعقة كبيرة من السكر

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية

رشة ملح

ملعقة صغيرة فانيليا

زيت

شربات

طريقة عمل الزلابية

اخلطي الدقيق مع النشا والفانيليا والخميرة والملح والسكر.

ضيفي الماء إلى الخليط، وقلبي جميع المكونات، حتى تصبح عجين.

اتركي الخليط حتى يتخمر، ويزداد حجمه.

اغمسي ملعقة صغيرة بالزيت، لاستخدامها في تقطيع العجين على هيئة كرات.

وضع كرات الزلابية في الزيت، حتى تصبح باللون الذهبي.

ضعي الكرات في الشربات.

أسرار قرمشة الزلابية

وحتى تحصلي على زلابية كالجاهزة، قومي بقل الزلابية في الزيت البارد على النار الهادئة، ثم في زيت ساخن نصف تحميرة.