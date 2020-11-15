صور بنات مسربة وشماتة ورجوع وهمي.. القصة الكاملة لانفصال تامر حسني وبسمة بوسيل

علاقات و مجتمع

حالة واسعة من الجدل والصدمة، تخللها العديد من التكهنات والأسئلة والتردد، عاشها جمهور الفنان تامر حسني، بعدما أعلنت زوجته المغربية بسمة بوسيل انفصالهما، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بوجود صور له تجمعه بفتيات، عقب زواج استمر 8 سنوات، وكلل بثلاثة أطفال.

فمنذ حينها وحتى الآن امتلأت صفحات "السوشيال ميديا" بخبر انفصال الزوجين، وسط مشاعر من الحزن على نهاية قصة الحب التي جمعت بين الثنائي.

وعلى الفور بات المتابعون ينتظرون ردود فعل الطرفين، بعدما فجرت "بوسيل" المفاجأة، بل ظلت تغازل الجمهور بحذف منشور الانفصال وعودته مجدداً.

ويرصد "هن" في السطور التالية القصة الكاملة لانفصال تامر حسني وبسمة بوسيل

الإعلان عن الانفصال بسبب صور بنات

كانت مفاجأة كبيرة، أعقبها الكثير من الأحاديث والتلميحات، بعدما تحدثت بسمة بوسيل عن تفاصيل انفصالها، ملمحة لانزعاجها من معجباته وصوره معهن، قائلة: "لكل الناس اللى بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعلي احترام سواء في صور أو فيديوهات يا ريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور".

وتابعت حديثها عن تفاصيل الانفصال، عبر "أستوري" على "إنستجرام": "كمان أحب أعرفكم إني إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا أي حاجة".

الأمر الذي بات يضج بمواقع التواصل الاجتماعي، متسائلين عن الأسباب وما يدور خلف الكواليس.

بسمة تغازل الجمهور.. حذفت المنشور ثم أعادته من جديد

لم يمر الكثير على المنشور حتى حذفته "بسمة" لتزيد من حالة الجدل لمتابعيها، عن الأسباب وما يحدث.

لتعود مجددا وتنشره بسمة مرة أخرى، مؤكدة أمر الانفصال بنفس التلميحات.

رد غير متوقع للفنان تامر حسني

لم ينفِ أو يؤكد الفنان حديث الأخيرة، بشأن انفصالهما، بل اكتفى بنشر الحساب الموثق "تامر حسني أكاديمي" مقطع من أغنيته الجديدة "كرهتني في الحب"، بعد إعلان بسمة بوسيل انفصالها عنه منذ فترة واستعدادهما للطلاق، عبر خاصية "أستوري" عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ما جعل الجمهور يستأهل عما إذا كانت الأغنية موجهه لها.

وعلق "تامر حسني أكاديمي" على مقطع "كرهتني في الحب"، قائلا: "ألف سلامة طريقك وردي.. وقتك عدى وقتك فات"، والتي تأتى ضمن كلمات الأغنية.

وتضمن مقطع الفيديو، الذي نشره على "فيس بوك": "قدمتلك السبت وعمري ما شوفت الحد ولا الاتنين.. هتعب نفسي معاك ليه يعني.. ما أشوف بقى نفسي وأعيشلي يومين.. آه ألف سلامة طريقك وردي.. وقتك عدى وقتك فات.. خدت كتير من عمري ووقتي.. يلا كفاية بقى وألوهات".

التكهنات تشير لعلاقات سابقة

على الرغم من أن"بوسيل" لم تعلن السبب بالتحديد، إلا رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اشاروا بأصابع الاتهام إلى العديد من الفتيات بين الفنانات والبلوجر المشاهير وغيرهم، بأن واحدة منهم هي من تصبح حبيبة تامر حسني القادمة، وانها من تسببت في الأمر.

بسمة بوسيل تحذف تامر حسني من حسابها

حذفت الفنانة المغربية ومصممة الأزياء بسمة بوسيل، زوجها الفنان تامر حسني من حسابها الرسمي على إنستجرام، بالتزامن مع إصدارها بيانا تعلن خلاله انفصالها.

وفي المقابل، لا يزال "حسني" محتفظا بمتابعة زوجته عبر حسابه على"إنستجرام".

بسمة توجه رسالة للشامتين

وأعادت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، توجيه رسالة لكل المهاجمين لها عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام" بعد إعلان انفصالها عن زوجها الفنان تامر حسني.

وقالت "بسمة" عبر استوري صفحتها: "قل لشاتمك ومغتابك والمفتري عليك سبحان الذي سخرك لحمل سيئاتنا، كما سخر البهائم لحمل متاعنا".

صور مسربة من مجهول سبب الانفصال

وعلمت "الوطن" أن هناك عددًا من الصور التي أُرسلت للفنانة المغربية بسمة بوسيل، زوجة الفنان تامر حسني وهي التي تسببت في حدوث أزمة كبرى بين الطرفين، وأدت إلى اتخاذ بسمة قرار الانفصال.

كانت الصور من إحدى السهرات التي كان فيها تامر بمفرده، وأرسلها رقم مجهول لهاتف بسمة، والتي غضبت بشدة من وضعية الصور، وعلى أثرها انفجرت الأزمة بينها وبين تامر

جلسة صلح بين الثنائي

على الرغم من تأكيد البعض لخبر الانفصال لكن كان هناك أنباء متداولة عن جلسة الصلح التي تجمع بينهما، في محاولة لإعادة الأمور بينهما كما كانت، ورغم أن الحياة الأسرية للفنان تامر حسني بعيدة عن وسائل الإعلام، فأسباب الخلافات بينهما ليست بالباب المفتوح على مصراعيه لجمهورهما

حساب يحمل اسم الزوجة يعلن الصلح

لم ينتهي الأمر إلى هنا، بل نشر حساب على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" حمل أسم بسمة بوسيل، منشور يفيد بصلح الثنائي.

ودون الحساب: "كل إنسان بيغلط وبيرجع يفكر ويعيد حساباته وبيعرف إنه كان غلط فبيتراجع عن قرارات كتير كان ممكن تفرقله في حياته وقت ضيقته، أنا اتعلمت كتير من التجربة واتعلمت مش كل الناس عندها السلام النفسي عشان تتمنى الخير لغيرها وربنا يبعد عيون الناس القاتلة وبالأخير يحفظلي زوجي وأولادي".

الا ان الامر يحمل الكثير من الشكوك، خاصة أن بسمة بوسيل لا تملك سوى صفحة رسمية على موقع انستجرام لتبادل الصور والفيديوهات فحين انها ليس لها اى تفاعل قوى على موقعي الفسبوك وتويتر.

يذكر أن الثنائي جمعهما اللقاءات الأولى، بعدما فتح تامر حسني الباب للنجوم الصاعدة لمساعدتهم فنيا، بالتوازي مع مشاركة "بوسيل" بالموسم السادس من برنامج المسابقات ستار اكاديمي.

"اللي جاي أحلى".. كان الألبوم الذى جمع الثنائي بعدما أعطى فرصة لها بتقديمها للمنتج محسن جابر وأقنعه بإنتاج ألبوم لها شارك فيه تامر حسنى بالتأليف والتلحين.

يشار إلى أن 25 أغسطس الماضي، كان تاريخ آخر مقطع فيديو يجمع الثنائي سويا، خلال غنائهما أغنية "بيلا تشاو"، وإعلانها طرحها بتوزيع جديد عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب