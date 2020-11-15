كتب: هن - 07:20 ص | الأحد 15 نوفمبر 2020

قدم الشيف الشربيني طريقة عمل إسباجتي بالسجق، وذلك من خلال برنامجه "الشيف" المذاع على قناة "CBC سفرة"، ويمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة. مقادير عمل إسباجتي بالسجق مكرونة إسباجيتي سجق شرقي بصل ثوم كرات فلفل حار فلفل ألوان طماطم صلصة طماطم سكر ملح وفلفل بهارات كزبرة ناشفة كزبرة خضرا زيت ملح وفلفل طريقة عمل اسباجتي بالسجق تسلق مكرونة في ماء مغلي وملح في الطاسة يشوح البصل مع الثوم والكرات والكرفس يضاف السجق ويشوح جيدًا مع الخليط بعد ذلك، تضاف البهارات، والكزبرة الخضراء ثم يضاف الفلفل الحار وأخيرًا، تضاف مكرونة مع الخليط، وتقلب جيدا حتى تمتزج المكونات، وتقدم

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