شكاوى "أمهات مصر" من ربط تسليم التابلت بدفع المصروفات المدرسية: راعوا الظروف

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تحول جروب اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم إلى ساحة نقاش بين الأمهات حول ربط بعض المدارس تسليم "التابلت" وسيلة الطلبة للمذاكرة بدفع المصروفات المدرسية، وذلك لطلاب الصف الأول الثانوي.

ذكرت نجلاء محمد ولية أمر أن تسليم التابلت مرتبط بتسليم إيصال المصروفات الدراسية، وأضافت سارة محمود، ولية أمر أخرى "دفعت تأمين التابلت ورفضوا التسليم إلا بوصل المصروفات ووصل التأمين وبعد ما دفعت المصاريف استلمت".

عبير أحمد: هناك مدارس ربطت تسليم أجهزة التابلت بإيصال دفع المصروفات

علقت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن هناك مدارس ربطت تسليم أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي بإيصال دفع المصروفات.

وأضافت "عبير"، في تصريحات صحفية، أن بعض المدارس رفضت تسليم أجهزة التابلت للطلاب الذين لن يقدموا لهم إيصال المصروفات، ووضعت إيصال الدفع ضمن الأوراق المطلوبة لتسليم التابلت، وحدث ذلك على سبيل المثال في مدارس: "سيدي بشر القديمة التابعة لإدارة المنتزة التعليمية بمحافظة الإسكندرية، ومدرسة إمبابة الثانوية بنين، ومدرسة سميرة موسى بنات التابعة لإدارة العجمي التعليمية بالإسكندرية، ومدرسة تمي الأمديد الثانوية المشتركة بالمنصورة، وغيرها من المدارس، بينما تأخر تسليم التابلت في مدرسة ليسيه الحرية بباب اللوق".

وناشدت "عبير"، المدارس بالتسهيل على أولياء الأمور ومراعاة ظروف غير القادرين منهم، وتسليمهم جهاز التابلت والصبر عليهم في دفع المصروفات.

كان أكد وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، أن استلام طلاب الصف الأول الثانوي التابلت غير مرتبط بدفع المصروفات المدرسية وعلى الطالب سداد المبلغ التأميني له.

ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بوجود أنباء بشأن إصدار قرار بإلزام المدارس بعدم تسليم الكتب الدراسية أو التابلت للطلاب لحين دفع المصروفات الدراسية.