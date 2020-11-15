حسين فهمي: أنا بتاع ستات ومقدرش أتجوز تاني خلاص

علاقات و مجتمع

قال الفنان حسين فهمي إنه لم يجرب أن يكون الحلقة الأضعف في أي علاقة، ولكن انكسر قلبه كثيرًا خاصة في مرحلة الشباب، وهذا لا يعني أنه الحلقة الأضعف، متابعًا: "أنا بتاع ستات، ومجتيلش عقدة من الجوازات الكتير".

وأضاف "فهمي" خلال لقاء ببرنامج "السيرة"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، أنه لا ينوي الزواج مرة أخرى "مقدرش أتجوز تاني"، وأطول زواجة له كانت مع زوجته الأولى، أم أولاده، "محمود" و"نائلة"، حيث استمرت 14 عاما، بينما زوجته الثانية الفنانة ميرفت أمين، والتي ولدت "منة"، واستمرت 12 عاما.

وأشار إلى أن علاقته مع زوجاته الأخريات تنتهي بالمحاكم بسبب الأمور المادية، "هما غاويين كدة ومش بروح بمزاجي"، لافتا إلى أنه تزوج 5 مرات وخطب مرة واحدة، ولم يتزوج مطلقا في السر، وأكثر ما يكرهه في السيدات هي الغيرة الشديدة، وهناك فرق بين "الغيرة عليا" و"الغيرة مني"، موضحا أن الأولى ترفع الشخص للسماء بينما الثانية تدمر الشخص.

ولفت إلى أنه لا يتخذ قرارته سريعا كما أنه هو من ينهي كل علاقاته الزوجية وليس الطرف الآخر، "مش عارف الستات بتكرة فيا إيه بالرغم إن مفيش حاجة تتكرة فيا"، لافتا إلى أقصر علاقة زوجية له كانت استغرقت عامين فقط، والزواج نظام اجتماعي الهدف منه تكوين أسرة ووجود كيان وأطفال، وعندما بحث عن زوجة تكون رفيقة وصديقة لم يجد ولكنه وجد عند الطرف الآخر أهداف أخرى مادية.

وأوضح أنه كثير التضحية تجاه أسرته وأولاده والوطن، ودائما ما ينظر للأمام لأن الماضي انتهى، "الطلاق عامل زي الكوباية الكريستال لما تقع على الأرض، خلاص اتكسرت خالص ومهما اتعمل فيها مش هترجع كريستال تاني، قيمتها بتروح".