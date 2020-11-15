على غرار شيري هانم وزمردة.. جرائم "تجارة الجسد" بتعاون الأم وبناتها

علاقات و مجتمع

تصدر المرأة عددا من القضايا أمر أصبح شائعًا، باختلاف أنواعها، لكن اشتراك بعض الأمهات مع بناتهن في الجرائم هي الأمر الشاذ، خاصة إذا تعلقت القضايا بالجرائم الأخلاقية، بعدما تجردت أمهات من الفطرة الطبيعية التي منحها الله إياهن.

يرصد "هن" عددا من الجرائم التي اشتركت فيها أمهات مع بناتهن.

سيدة وابنتها تحصلان على 17 مليون جنيه

داخل شقة في مدينة بلقاس بالمنصورة، كانت المقر الرئيسي للشبكة الدولية التي أسستها سيدة وابنتها، لراغبي المتعة الحرام، فمن خلال جهاز "لاب توب" كان المعاون لهما في تنفيذ جريمتها.

وبالفعل نجحت السيدة برفقة ابنتها في استقطاب عدد من النسوة لإجراء المحادثات التي تتنافى مع قواعد الآداب العامة، نظير مقابل مادي، وصل في مجمله إلى مليون دولار في العام، أي ما يعادل الـ17 مليون جنيه، بحسب تحريات النيابة العامة.

تتبعت الأجهزة الأمنية للشبكة المنافية الآداب، حتى تمكنت من القبض على السيدة وابنتها، ووجهت لهما عددا من التهم وهي: "ممارسة وتسهيل الدعارة، وصناعة محتوى جنسي، ونشره والإتجار في النقد الأجنبي".

لم تنكر المتهمتان الجرائم الموجهة إليهن: "إحنا كنا شغالين من سنتين في الأعمال المخلة، الموضوع بدأ بتأسيس تطبيق ضم عشرات السيدات من دول أوروبية وعربية لإجراء مكالمات منافية للآداب مع الشباب وعمل فيديوهات جنسية وبيعها للمواقع الإباحية بالدولار"، هكذا جاءت اعترافاتهن في النيابة العامة.

شيري هانم وزمردة

شريفة رفعت وشهرتها "شيري هانم" وابنتها زمردة، كانتا حديث مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأشهر الماضية، استطاعتا جذب الأنظار وإثارة الجدل بسبب مقاطع الفيديو غير المألوفة التي تظهر بها فضلًا عن طريقتها غير المقبولة للكثير، حتى تم القبض عليها هي وابنتها لإدانتهما بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، حتى قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم، بمعاقبتهما بالحبس 6 سنوات.

بداية الثنائي جاءت عبر تطبيق "تيك توك" يحمل اسم "شيري هانم"، قدمت من خلاله مقاطع فيديو، وصفت بأنها خادشة للحياء، خاصة بسبب الحديث بشكل غير لائق، إذ ظهرت في مقاطع فيديو وهي في حمام السباحة، وفي فيديو آخر وهي تدخن السجائر، كما أظهرت ابنتها "زمردة" بشكل غير لائق، إذ كانت تشجعها على الرقص بطريقة غير لائقة.

وكانت تتوقع الأم القبض عليهما منذ فترة، إذ إنها بدأت في استخدام هاشتاج "ابتسم_سوف_يتم_القبض_علينا" الذي أرفقته في عدد من مقاطع الفيديو لها.

وعقب القبض عليهما، اعترفت نورا هشام، المعروفة بـ"زمردة"، خلال تحقيقات النيابة أن ضيق الحال الذي مرت به مع والدتها دفعها لممارسة الدعارة، إذ جاءت من ضمن الاعترافات: "أنا بدأت أكلم ناس كانوا يعلقوا على صوري في انستجرام وفيس بوك.. وكانوا يطلبوا يقابلوني ونعمل أفعال مخلة.. وكنت بطلب منهم فلوس على فودافون كاش.. ومكنتش بقابلهم.. بس فى مرة مكنش معانا فلوس، واتعرفت على واحد من الزمالك، وروحتله شقته هناك وخدت منه 4 آلاف جنيه.. وبعدها اتعرفت على واحد جالي البيت، وخدت منه ألفين جنيه".