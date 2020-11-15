فتيات يفسرن انفصال تامر حسني بوجود حب جديد.. ونفسي: حلم بنات كتير

علاقات و مجتمع

اثار نبأ انفصال الفنان تامر حسني عن المغربية بسمة بوسيل حالة من القلق على مواقع التواصل الاجتماعى متساءلين عن أسباب الانفصال المفاجىء.

وعلى مدار الساعات القليلة الماضية، أثارت فتاة تدعى "سارة أحمد" الجدل عقب تداول صورة جمعتها بالفنان تامر حسني، على متن مركب نيلية، نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وتحدثت بعض الفتيات عن أن السبب في الانفصال ارتباطه بفتاة أخرى، وأثير جدل كبير حول عارضة الأزياء المغربية "جليلة"، بعد نشر فيديو لها وهى تزغرد، حيث ربط البعض بين فرحتها وبين خبر انفصال تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل.

وذكر حساب منسوب لفتاة تدعى عزة عبد الحميد، "طب هي بسمة بوسيل وتامر حسني هيطلقوا بسبب يارا ولا زينة ولا سارة ولا عشان جليلة شايفة إن بسمة أخدته منها ولا إيه"، وقالت فتاة أخرى تدعى نورهان جمال: "نسيتوا مي عز الدين".

وترى نهلة طارق، 25 عامًا، أن الغيرة الزائدة كانت من أسباب انفصال بسمة بوسيل وتامر حسني، "هى كأي ست أكيد الغيرة كان ليها عامل في الانفصال بسبب معجباته"، وأضافت مريم خالد: "أكيد سبب الانفصال بنت ده السبب الوحيد اللي ممكن يقتل أي قصة حب".

استشاري نفسي: تامر عنده معجبات كتير وده سبب الربط

وعن علاقة الربط بين أن بعض الفنانات أو الفتيات السبب في انفصالهما، يقول محمد هاني، استشاري الصحة النفسية والعلاقات، إن الفنان تامر حسني له العديد من المعجبات لذلك جاء ربط الانفصال بهذا السبب.

وأضاف أثناء حديثه لـ "هُن": "تامر حسني حلم بنات كتير وده سبب كافي لغيرة زوجته عليه وعدم قدرتها على تحمل طبيعة عمله"، مؤكدا أن حياة الفنان تختلف عن حياة الشخص العادي لذلك يجب أن تتقبل وجود معجبيه، والثقة بين الطرفين تساعد على ذلك، على الرجل احترام مشاعر زوجته وغيرتها.

بسمة بوسيل تعلن الانفصال عن تامر حسني

وكانت المغربية بسمة بوسيل، أعلنت أمس، انفصالها عن زوجها الفنان تامر حسني، عبر خاصية "استوري" على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتحدثت بسمة بوسيل عن تفاصيل انفصالها، ملمحة لانزعاجها من معجباته وصوره معهن، قائلة: "لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعلي احترام سواء في صور أو فيديوهات يا ريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور".

وتابعت حديثها عن تفاصيل الانفصال، عبر خاصية "أستوري" على تطبيق "إنستجرام": "كمان أحب أعرفكم إني إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا أي حاجة".