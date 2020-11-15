مع موجة الطقس السيئ.. 9 مشروبات تساعد على الوقاية من نزلات البرد

صحة

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، انه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة غدًا، ومع تقلبات حالة الطقس تكثر الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا.

ومن المشروبات التي تساعد على الوقاية من نزلات البرد وتقوية المناعة كما ذكرتها ولاء أبو الحجاج، استشاري التغذية العلاجية، أثناء حديثها لـ "هُن".

- الحلبة:

لاحتوائها على الحديد تساعد على علاج الاحتقان.

- العسل مع الليمون:

تناول العسل مع الليمون صباحا بعد الاستيقاظ مباشرة يساعد على علاج نزلات البرد المفاجئة.

- خل التفاح:

يعتبر من المواد الطبيعية التي تساعد على علاج نزلات البرد وتقوية المناعة.

- عصير الطماطم

تناول عصير الطماطم مع الليمون قبل الوجبات يعد واقيا طبيعيا من الإصابة.

- شوربة الخضار

واستنشاق الشوربة مع الليمون من الأمور المفيدة للصحة.

- البرتقال

تناول عصير البرتقال أو استخدام قشور الليمون على الأطعمة المختلفة من الوصفات المفيدة للصحة.

- القرفة

شرب القرفة مع الجنزبيل ثلاث مرات أسبوعيا يساعد على تقوية المناعة.

- عصير الفواكه

يحتوى عصير الفواكه على فيتامين سي ويستخدم للوقاية من نزلات البرد.

- الزبادي

تساعد الزبادي على تقوية مناعة الأطفال، وكذلك سلطة الفواكه مع الزبادي.

ونصحت "أبو حجاج" بضرورة احتواء الوجبات على الليمون، وتناول الرومان الذى يعمل على ضبط الأنيميا عند الأشخاص لتقليل الإصابة بنزلات البرد.

هيئة الأرصاد الجوية تتوقع سقوط الأمطار

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي توقع الخبراء أن يسود طقس لطيف نهارًا بارد ليلًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء، ومعتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا على شمال وجنوب الصعيد.

وأضاف الخبراء أنّه من المتوقع أن تتساقط أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة غدًا، تمتد متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري، وتكون متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء.