والدة الدكتورة أمنية: أمهات كتير بيموتوا من القهر بسبب عدم رؤية أبنائهم

علاقات و مجتمع

قالت الدكتورة صفاء سعد، والدة الدكتورة أمنية التي توفيت حزنا على عدم رؤية أبنائها، إن بُطء الإجراءات الخاصة بحالات الطلاق وضم الأبناء لحضانة الأم سبب رئيسي في وفاة عدد كبير من السيدات "قهرا" لعدم حصولهن على أبنائهن وحضانتهن.

وأضافت "سعد"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "مساء DMC" والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية "DMC"، أن ابنتها تعذبت كثيرا وانكسر قلبها بسبب غياب والديها عنها، وكانت تتطلع لمستقبل جيد لأبنائها: "كله راح، هي في الحياة التانية وأكيد ربنا جزاها خير عن كل ما عانته".

وأوضحت أنها سعيدة بوفاة ابنتها، آملة أن يكون الله بنى لها ولابنتها قصرين في الجنة يسميان "الحمد"، وذلك لكثرة ما حمدت الله على ما حدث لابنتها، كما فعلت ابنتها كذلك في فترة ما قبل وفاتها عما حدث لها زوجها.

وأكدت أن ابنتها لم تر أبنائها لمدة سنة و3 أشهر، ويوجد زوجها حاليا بالأبناء في الكويت، وتوفيت وهي على ذمته ولم يتم الطلاق حتى الآن: "أنا طالبة من كل المشاهدين إنهم يطلبوا الرحمة من ربنا لبنتي، والإجراءات ظالمة وأتمني إنها تتعدل، ويارب وفاة بنتي تكون مفيدة في تغيير بعض البنود التشريعية".

وتوفيت الطبيبة أمنية علي، ذات الثلاثين عاما، وتركت وصية على أمل أن يراها أبنائها قالت فيها إن ابنيها لم تغيبا عن بالها أبدا، حتى تدهورت صحتها وفقدت عافيتها حتى فارقت الحياة، وكتبت عبر حسابها على موقع "فيس بوك": "لا تنسوني واذكروني بالدعاء وتصدقوا عليا واحكوا عني لأولادي"، وهي وصيتها لطفليها "حمزة وليلى"، حتى تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء بعدما توفيت حزنا عليهما، حيث إنها لم تتحمل حرمانها من رؤيتهما لأكثر من عام ونصف، بعدما قرر والدهما إخفائهما عنها.