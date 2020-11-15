الامارات | «تحدي دبي للياقة 2020».. رياضة عبر الإنترنت داخل المنزل

شكرا لقرائتكم خبر عن «تحدي دبي للياقة 2020».. رياضة عبر الإنترنت داخل المنزل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتسبت التمارين الرياضية عبر الإنترنت رواجاً مع تزايد الفترات التي يقضيها الأفراد في المنازل، وكان لها دور أساسي في الحفاظ على اللياقة والتواصل مع الآخرين في آن معاً. وانطلاقاً من أهمية توفير شبكة دعم افتراضية تشجّع كل سكان دبي على مواصلة ممارسة الرياضة أينما كانوا، تركّز دورة هذا العام من «تحدي دبي للياقة» على التمارين المنزلية ،من خلال مركز المحتوى الافتراضي «دليلك للتحدي» برعاية «فيتبيت»، رائدة اللياقة على مستوى العالم. ويشكل الدليل محطة شاملة يمكن الوصول إليها مجاناً وفي أي وقت على الموقع الإلكتروني للتحدي، ويتضمن محتوى غنياً ومتنوّعاً يتيح لسكان وزوار المدينة الاستفادة منه.

توفر المعلومات الموثوقة والمحتوى الملهم الذي يقدمه المركز الافتراضي مزيداً من المرونة والملاءمة، ويمكن للأفراد بكل الأعمار والقدرات الاطلاع عليه ليتمكنوا من الحفاظ على لياقتهم البدنية خلال التحدي، وتطبيق برامج اللياقة التي تناسبهم. والجديد في مركز المحتوى لعام 2020 حصص يومية مباشرة من «Studio TV» تشمل اليوغا والتمارين عالية الشدة وتمارين تقوية الجزء الأوسط من الجسم والبيلاتس وغيرها، إضافة إلى مقاطع فيديو للتمارين الرياضية عبر الإنترنت من إعداد «Find Fit People» حصرياً لتحدي دبي للياقة، وتشمل: اليوغا والتمارين عالية الشدة والبيلاتس، ومقطعي فيديو مدتهما 90 دقيقة من إكسبو 2020، ويشملان التمارين عالية الشدة واليوغا. كذلك، صُممت برامج التمارين والتحديات المختلفة من فيتبيت وبوما و Sworkit لتناسب أيّ جدول زمني، وباتت الوصفات الصحية من «كي كال» و«فارم بوكس» و«سبينس»، وجلسات التأمل ومدونات الفيديو والبودكاست من إعداد «ديزر» و«أنغامي»، والمقالات ومقاطع الفيديو التعليمية للأطفال، وغيرها من المواد التي أعدّها أبرز الخبراء بمتناول الجميع، حيث يمكن تنشيط كامل الجسم، من خلال التمارين الدائرية وتمارين الرقص والجري وتعزيز القوة، والتمارين المتقطعة عالية الشدة والجمباز، إضافة إلى جلسات اليوغا والتأمل.

لياقة عائلية ممتعة

للأطفال من كل الأعمار أيضاً حصة كبيرة من البرنامج، من خلال محتوى التمارين الرياضية المخصص لهم من إعداد «بي جاي ماسكس»، و«موشنجيت»، و«آي إم جي» عالم من المغامرات، وEA Sports FIFA 21. فقد بات بإمكانهم الاستمتاع بممارسة تمارين بسيطة بمفردهم في المنزل، وكذلك إشراك والديهم معهم لإضفاء طابع عائلي ومسلٍ إلى التمارين.

Les Mills Born to Move

تدعم تمارين «Born to Move» في Les Mills on Demand المدارس في سعيها إلى الحفاظ على حركة الأطفال في المنزل. وتشجع هذه السلسلة الأطفال على الشعور بالنجاح والاستمتاع بالتحرك على أنغام الموسيقى. كما أنها تعزز الثقة بالنفس، وتطور المهارات باستخدام الحركات البسيطة والقصص والألعاب وحل المشكلات.

«بي جي ماسكس»

أعدّت «بي جي ماسكس» أربعة فيديوهات حصرية سيتم إطلاق حلقات جديدة منها أسبوعياً طوال فترة «تحدي دبي للياقة»، وتتضمّن أغنيات جذابة بعنوان «بي جي ماسكس»، كما أن التدريبات فيها مليئة بالنشاط والتحديات، وتهدف إلى مساعدة الأطفال على التركيز وتعلّم أبرز حركات شخصياتهم المفضلة.

FIFA وEA

تتضمن نسخة هذا العام من FIFA21 مدينة دبي موقعاً نهائياً في اللعبة المسماة VOLTA، كما يمكن اختيار ملعب دبي عند خوض مباراة من خمسة لاعبين ضد خمسة. كما تتضمن لعبة FIFA تمارين أعدّها كوتارو توكودا، أصغر بطل كرة قدم حرة، وتشمل مقاطع الفيديو تدريبات وحيلاً تساعدكم على الحفاظ على حركتكم.

شبكة دعم افتراضية تشجّع كل سكان دبي على مواصلة ممارسة الرياضة أينما كانوا.

يشكّل الدليل محطة شاملة يمكن الوصول إليها مجاناً، ويتضمن محتوى غنياً ومتنوّعاً.

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