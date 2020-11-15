الامارات | نادر الداوود مصور يوثق «الشارقة للكتاب» بكاميرا عمرها 84 عاماً

شكرا لقرائتكم خبر عن نادر الداوود مصور يوثق «الشارقة للكتاب» بكاميرا عمرها 84 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يوثق المصور الصحافي، نادر الداوود، أحداث معرض الشارقة للكتاب بكاميرا يؤكد أن عمرها نحو 84 عاماً، وأنها نسخة من إصدار الكاميرات الألمانية الشهيرة والنادرة (لانكا 2) بهيكلها الذهبي، التي كان قد أطلق منها 1110 إصدارات منها 30 ذهبية. ويلفت الداوود إلى أن الكاميرا تنتمي إلى الجيل الأول من إصدارات الـSLR بهيكل معدني ومذهّب مغطى بجلد طبيعي، مشيراً إلى أنها لا تحتوي على أي مقاييس ضوئية، كما أنها تعمل بشكل يدوي بالكامل، ولا تمتلك أي مشغلات تعتمد على الطاقة الكهربائية أو الشمسية أو البطاريات وغيرها، بل بشكل ميكانيكي.

وأوضح الداوود أن الكاميرا تلتقط الصور عن طريق الأفلام التقليدية القديمة بقياس 135 ملم، مشيراً إلى أنه أراد أن يوثق المعرض بصور تجسد عراقته ومن خلال صور فنية، تمر بكل مراحل التنفيذ والإعداد من تحميض وتعديل لتصل إلى نتائجها الأخيرة بنتيجة تكون غالباً مفاجأة ومدهشة.

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