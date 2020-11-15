الامارات | إليزابيتا دامي: أعشق الشارقة وكتابي الجديد هديتي لها

شكرا لقرائتكم خبر عن إليزابيتا دامي: أعشق الشارقة وكتابي الجديد هديتي لها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت الكاتبة الإيطالية، إليزابيتا دامي، مؤلفة سلسلة كتب الأطفال «الفأر جيرونيمو ستيلتون»، عن انتهائها من تأليف أحدث كتبها، الذي سيصدر قريباً عن دار «كلمات» المختصة بنشر كتب الأطفال باللغة العربية، التي تتخذ من الشارقة مقراً، وقالت: «كل شخصيات الكتاب جديدة، وستتم ترجمته إلى لغات مختلفة لاحقاً، وهو هديتي الخاصة للشارقة التي أعشقها».

جاء ذلك، خلال جلسة افتراضية أقيمت عبر منصّة «الشارقة تقرأ»، وأدارتها المذيعة آنا روبرتس، ضمن فعاليات الدورة الـ39 من معرض الشارقة الدولي للكتاب. وقدمت دامي عدداً من النصائح للأطفال الذين يريدون أن يصبحوا كتّاباً: «هناك خمس قواعد بسيطة أسهمت في جعل شخصية (الفأر جيرونيمو ستيلتون المغامر) الشخصية المفضلة للأطفال حول العالم، أهمها طلب النصيحة أو المساعدة ممن يمتلكون الخبرة، مثل المعلمين والآباء والأمهات، فقبل البدء بكتابي الأول، طلبت النصيحة من والدي الذي كان يعمل ناشراً».

وتابعت: «القاعدة الثانية المهمة هي التعاون، ومشاركة الأفكار ومناقشتها مع الأصدقاء، والاستماع إلى توصياتهم، لأن هذه الممارسات تسهل المهمة وتجعلها أكثر متعة، والقواعد المتبقية هي التفاعل مع الناس، والصبر والقوة مع المحافظة على التواضع، والأهم هو الإيمان بقدراتك وبأفكارك، فإذا لم يؤمن الكاتب بأفكاره، لن يستطيع إيصالها إلى الآخرين، وينبغي للكاتب أن يتذكر دائماً أن الأفكار الجيدة يجب أن تنفع كل الناس وليس الكاتب وحده».

وحول تجربتها، أشارت دامي إلى أن شخصية (الفأر جيرونيمو ستيلتون) رأت النور بعد أن تطوّعت للعمل في مستشفى للأطفال حين علمت أنها لن تكون قادرة على الإنجاب، وبدأت بتأليف القصص للترفيه عن الأطفال والتخفيف من معاناتهم، وأعجبتهم القصص وطلبوا مزيداً منها، وعلمت حينها أنها ستكتب كتاباً للأطفال.

وأضافت: «من خلال شخصية (جيرونيمو)، أصبحت أماً لملايين الأطفال، وتغيّرت حياتي للأفضل، وهناك درس مهم وراء نجاح هذه الشخصية، فهي ليست شخصية تجارية، بل مستوحاة من تجاربي وأسفاري ومغامراتي».

واعتادت دامي (61 عاماً) السفر منذ طفولتها، وتعيش حياة حافلة بالمغامرات خارج أوقات الكتابة، كما تحب المشي والتسلق والمشاركة في الماراثونات، كما أنها تحمل رخصة قيادة طائرة.

واختتمت دامي مشاركتها في الجلسة بنصيحة أخيرة للكتّاب الصغار قالت فيها: «ثقوا دائماً بقوة الخيال، واحملوا معكم دفتراً صغيراً لتدوين أي أفكار أو ملاحظات أو خواطر، فالتفاصيل الصغيرة يمكن أن تكون القوة والعامل المهم الذي يجعل أفكاركم عظيمة ويميزها عن غيرها».

مؤلفة «الفأر ستيلتون»: «من خلال شخصية (جيرونيمو)، أصبحت أماً لملايين الأطفال».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news