الامارات | توقيف سجين أميركي بقي هارباً نصف قرن

شكرا لقرائتكم خبر عن توقيف سجين أميركي بقي هارباً نصف قرن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (إف.بي.آي)، أول من أمس، القبض على سجين بقي متوارياً منذ 1971، إثر هروبه خلال المشاركة في مراسم دفن جدته.

وكان ليونارد موزس يمضي عقوبة السجن مدى الحياة، إثر إدانته سنة 1968 بتهمة قتل امرأة مقيمة في بيتسبرغ، وفق بيان «إف.بي.آي».

وبعد اغتيال رمز الكفاح من أجل الحقوق المدنية، مارتن لوثر كينغ، اندلعت تظاهرات بهذه المدينة الواقعة في شمال شرق الولايات المتحدة، وقد أطلق ليونارد موزس مع آخرين قنبلة حارقة على أحد المنازل، فأصيبت القاطنة في المنزل، ماري ألبو، التي كانت تعاني التهاباً رئوياً، بحروق خطرة أدت إلى وفاتها.

وبعد هروبه، أكمل موزس حياته متلبساً شخصية جديدة، إذ أطلق على نفسه اسم «بول ديكسون»، وكان يعمل منذ سنة 1999 صيدلانياً في ولاية ميشيغان.

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