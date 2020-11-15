الامارات | بيع رسالة لبيتهوفن بـ 275 ألف دولار

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شكرا لقرائتكم خبر عن بيع رسالة لبيتهوفن بـ 275 ألف دولار والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تم بيع خطاب للمؤلف الموسيقي الألماني الراحل لودفيج فان بيتهوفن (1770-1827) في مزاد بالولايات المتحدة مقابل 275 ألف دولار، وأكثر أربعة أمثال مما توقعته دار المزادات.
وأعلنت دار «هيريتدج» للمزادات، أمس، في مدينة دالاس بولاية تكساس الأميركية، أن الخطاب كان من أعلى الأسعار التي تم تحقيقها في السنوات الأخيرة مقابل مخطوطة للملحن المولود في بون. وقبل عقد المزاد كان من المتوقع أن يصل السعر إلى 60 ألف دولار. وقالت ساندرا بالومينو، المسؤولة عن المخطوطات النادرة في مزادات هيريتيج: «كانت تلك مفاجأة كاملة لأنها تتجاوز ما تجلبه رسائله عادة، ونادراً ما يدخل بيتهوفن إلى السوق، لكن هذا أثار حماس الناس لأنه يتحدث فيه عن موسيقاه».
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