الامارات | 4 مؤلَفات تروي تاريخ الرياضة وسيّر نجومها

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حظى الزائر لمعرض الشارقة الدولي للكتاب بفرصة الاطلاع على مجموعة واسعة من الأعمال التي تسلّط الضوء على الثقافة الرياضية، تقدمها دور النشر المشاركة في الحدث، تراوح في مضامينها بين المعارف الرياضية الأساسية، والآثار والمنجزات التي حققها عدد من النجوم في ميادين المنافسات. ومنها كتاب لدار ماهي للنشر والتوزيع كتاب «فسيولوجيا التدريب»، لعامر فاخر شغاتي، وكتاب الصحافي المصري عماد أنور «حكاية بطل»، الصادر عن دار العربي للنشر والتوزيع، القارئ في جولة ثرية تروي سيرة لاعب كرة القدم الدولي محمد صلاح، نجم المنتخب المصري، ونادي ليفربول الإنجليزي، وعرضت رفوف الحدث سلسلة من الأعمال الثقافية الرياضية المتخصصة، التي تتحدث عن كثير من المعايير والمهارات الخاصة، سواء على صعيد التحكيم والألعاب الجماعية واكتشاف المواهب، حيث يبين كتاب «التحكيم في لعبة كرة السلة - سؤال وجواب» للحكم الدولي السابق، الدكتور ماجد الدالي، وكتاب «موسوعة الألعاب الجماعية والإصابات والتأهيل»، للمؤلفين محمد إبراهيم شحادة من كلية التربية الرياضية - أبوقير جامعة الإسكندرية، ومجدي محمد عبدالله، عضو نقابة المهن الرياضية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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