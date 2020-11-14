تامر حسني عن بسمة بوسيل في لقاء سابق: نكدية وبتغير.. بس أكبر داعم ليا مع أهلي

علاقات و مجتمع

أعلنت المغربية بسمة بوسيل انفصالها عن زوجها الفنان تامر حسني، عبر خاصية "استوري" على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكان الفنان تامر حسني دائم التحدث عن غيرة زوجته المبالغ فيها، وخلال حلوله ضيفا على برنامج "صاحبة السعادة" عبر قناة "dmc"، نوفمبر 2011، كشف تامر حسني عدة صفات في زوجته.

- الغيرة

عند سؤاله عن غيرة زوجته أجاب: "جينا بقى للكلام اللي مش حلو.. بسمة بتغير وأنا بغير، وده غصب عنها هي عرفتنى كدة وشايفة الحياة كدة معايا".

- عقلها بيصغر

تحدث تامر حسنى عن غيرة زوجته: "عقلها أوقات بيصغر، كلهم كدة، بتلاقي الدماغ بتصغر في حتة كدة".

- نكدية

"أوقات بتبقى نكدية وبجرعة نكد شديدة شوية تاخد يومين أو تلاتة، أوقات كنت بدخل عليها وأسألها عاملة لينا نكد إيه النهاردة".

تامر حسني عن زوجته: أهلي وزوجتى أكبر داعمين ليا

كما تحدث تامر حسني عن دور أهله وزوجته في حياته، قائلًا: نجاحي دايما مرتبط إن فيه جنبي ناس بتشجعني منهم أهلي وزوجتي، وتحدث عن إقناع زوجته بترك مجال الفن: "بسمة كانت صوري في الأوضه بتاعتها، وكان عندها حلم من صغرها إننا هنتجوز في المستقبل، هي عندها إيمان بيا ولما طلبت منها الاعتزال وافقت، وأنا بحب صوتها جدا".

انفصال بسمة بوسيل وتامر حسني

وتحدثت بسمة بوسيل عن تفاصيل انفصالها، ملمحة لانزعاجها من معجباته وصوره معهن، قائلة: "لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعلي احترام سواء في صور أو فيديوهات يا ريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور".

وتابعت حديثها عن تفاصيل الانفصال، عبر خاصية "أستوري" على تطبيق "إنستجرام": "كمان أحب أعرفكم إني إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا أي حاجة".

من الأمس وحتى الآن امتلأت صفحات "السوشيال ميديا" بخبر انفصال الفنان تامر حسني، عن زوجته المغربية بسمة بوسيل، وسط مشاعر من الحزن على نهاية قصة الحب التي جمعت بين الثنائي.

ووسط تأكيد البعض لخبر الانفصال لكن أنباء متداولة عن جلسة الصلح التي تجمع بينهما، في محاولة لإعادة الأمور بينهما كما كانت، ورغم أن الحياة الأسرية للفنان تامر حسني بعيدة عن وسائل الإعلام، فأسباب الخلافات بينهما ليست بالباب المفتوح على مصراعيه لجمهورهما.