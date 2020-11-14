إليك كيفية تحديد الكمية المناسبة من الماء التي نتناولها يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

ربما تكون قد سمعت أنك تحتاج إلى تناول 8 أكواب من الماء يوميا حتى تعمل جميع الأعضاء داخل جسمك بشكل جيد، لكن كيف نشأت أسطورة "8 أكواب من الماء يوميا"؟

تتكون جميع أعضائنا من الماء، القلب والدماغ 73٪ ماء، والرئتان 83٪ ماء، على سبيل المثال، فكرة أن الشخص يجب أن يشرب 8 أكواب من الماء يوميا للحفاظ على تلك الأعضاء والجسم كله رطبا هي شائعة جدا، ومع ذلك، فإن هذه الأكواب الثمانية التي نسمع عنها في كثير من الأحيان ليست قاعدة ولكنها اقتراح متوسط المدى، وفقا لموقع "برايت سايد" الأمريكي.

العوامل التي تؤثر على كمية المياه التي تحتاجها:

الجنس والعمر: في مختلف الأعمار، يحتوي الجسم نفسه على كمية مختلفة من الماء، وبالتالي، فإنه يحتاج إلى كمية مختلفة منه ليبقى رطبا، وتحتوي الأجناس المختلفة أيضا على كميات مختلفة من الماء في الجسم.

الوزن: تشير الدراسات إلى أن البالغين الذين لديهم مؤشر كتلة جسم أعلى هم أكثر عرضة للإصابة بالجفاف، بالإضافة إلى إبقائك رطبا بشكل كافي، قد يساعدك الماء أيضا على إنقاص الوزن.

البيئة: إذا كنت تعيش في طقس حار، فمن الواضح أنك بحاجة إلى المزيد من الماء، وإذا كنت تعيش بالقرب من البحر أو المحيط، حيث تكون الرطوبة أعلى، فيؤدي ذلك إلى تناول القليل من المياه.

التمارين: إذا كنت رياضيا أو تمارس الرياضة بانتظام، فسوف تتعرق أكثر من الشخص الذي لديه وظيفة ثابتة.

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الحمل والرضاعة: أثناء الحمل، تشير الدراسات إلى أنه يجب على النساء تناول كمية أكبر من الماء أكثر من المعتاد.

الحالة الصحية العامة: أشياء مثل الحمى أو الإسهال تجعل الجسم يفقد الماء بشكل أسرع من المعتاد، لذا من المهم تناول الماء لمنع الجفاف.

كيف تحسب كمية الماء التي تحتاجها:

هناك معادلة تساعدك في حساب كمية الماء التي يحتاجها جسمك:

كمية الماء باللتر التي تحتاج إلى تناولها يوميا تساوي وزنك بالكيلوجرام مضروبا في 0.033، وبمجرد حساب الكمية، يمكنك عمل جدول يساعدك على تذكر تناول أكبر قدر من الماء الذي تحتاجه.

على سبيل المثال، من الأفضل أن تبدأ يومك بكوب أو كوبين من الماء على معدة فارغة، ويزيد الماء في الصباح من طاقتك ويسرع عملية الأيض، وبالتالي، سيساعدك على البقاء بصحة جيدة ومبهجة طوال اليوم.

المنتجات التي يمكن أن تحل محل الماء:

على الرغم من أن الخبراء يقترحون تناول الماء النقي من أجل الحصول على جميع السوائل التي تحتاجها، إلا أن بعض الأشخاص لا يستطيعون تناول هذا القدر من الماء أثناء النهار، ويمكن للناس استبدال جزء من استهلاكهم للمياه بالفواكه والخضروات المختلفة التي تحتوي على الكثير من الماء، حيث يتكون البطيخ والبرتقال والخيار من أكثر من 80٪ ماء، ويمكن أيضا أن تحل أنواع الحساء والمشروبات المختلفة، مثل القهوة أو الشاي، محل عدة أكواب من الماء.