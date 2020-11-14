لتجنب كورونا.. 4 بدائل للاستفادة من عروض "البلاك فرايداي" بدل النزول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

يأتي "البلاك فرايداي" أو ما يُعرف بـ"الجمعة السواء" هذا العام، تزامنا مع انتشار فيروس كورونا، لذا يجب الحرص وأخذ كل الإجراءات الاحترازية عند النزول.

وإذا كان ينتابك القلق من الاختلاط والنزول في الازدحام، يمكنك الاعتماد على الشراء الإلكتروني الذي أصبح موجودا بأكثر من طريقة، وتعتمد عليه الكثير من المتاجر المشهورة.

المواقع الإلكترونية:

أصبحت من أهم الأشياء التي تشتهر بالخصومات والعروض التي تعلنها قبل الفرايداي بفترة.

ولهذه المواقع عدد كبير من الزائرين والمشترين، لأنها تضم كل شئ يمكن أن تحتاجه فلماذا لا تخوض التجربة هذا العام بالشراء الإلكتروني بدلاً من النزول في الازدحام؟

الصفحات والجروبات:

يضم موقع "فيسبوك" عددا كبيرا من التجار عبر الصفحات والجروبات، ولكل جروب منهم تخصص في المنتجات، فيمكنك الاستعانة بها هذا العام، تجنباً لالتقاط عدوى فيروس كورونا.

الدليفري:

تعتمد الكثير من المتاجر المشهورة على عرض منتجاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتتعامل بنظام توصيل المنتجات إلى باب المنزل، فاحرص على عدم الاختلاط بالازدحام وأحضر منتجاتك بالدليفري.

التطبيقات:

طوّر العديد من البائعين نظام البيع ليكون عبر تطبيقات الهواتف حتى يسهل على العميل شراء منتجه، حاول أن تبحث عن منتجاتك في هذه التطبيقات.

إجراءات يجب اتباعها إذا قررت النزول إلى المحلات التجارية في "الجمعة السوداء":

- احرص على ارتداء القناع.

- عقم يدك بصفة مستمرة خاصةً بعد لمس الأسطح.

- احرص على وجود مسافة بينك وبين الشخص الآخر.

- عقم المنتجات جيداً قبل دخولها المنزل.