"هل ستنجو؟".. الأجسام المضادة دليلك لكشف مخاطر كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بالنسبة لفيروس كورونا، قد يرجع الاختلاف بين البقاء على قيد الحياة وعدم النجاة من المرض الشديد إلى جودة تطوير الأجسام المضادة للمرضى والاستجابة لها، وليس الكمية.

جاء ذلك وفقًا لورقة بحثية جديدة نشرها جاليت ألتر، حاصل على دكتوراه في الطب، عضو في معهد راغون وجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية.

واستخدمت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Cell، نهج أنظمة "ألتر المصلي" لتحديد الاستجابات المناعية للأجسام المضادة لـ193 مريضًا بفيروس كورونا في المستشفى، ومقارنة الاستجابات من المرضى الذين يعانون من مرض متوسط وحاد والمرضى الذين توفوا بسبب كوفيد-19، وفقا لموقع "medicalxpress".

وبينما طور جميع المرضى أجسامًا مضادة ضد السارس- CoV-2، اختلفت الطريقة التي تطورت بها الأجسام المضادة أو تطورت بين المجموعات الثلاث، بالنسبة للمرضى الذين لم ينجوا من المرض، لم تتطور استجابة الجسم المضاد بشكل كامل.

ويقول ألتر: "كان هناك خلل كبير في تطوير الأجسام المضادة، والتي قد تكون ضرورية في السيطرة المبكرة على الفيروس والقضاء عليه، هنا ، تمكنا من رؤية التأثير العالمي لهذا التطور المعيب للأجسام، مما أدى إلى ضعف القدرة على تعزيز وظائف المناعة الأساسية للتطهير الفيروسي".

Advertisements

ومن المعروف أنه في الاستجابة المناعية الناضجة، تمنع الأجسام المضادة العدوى وتوجه جهاز المناعة لقتل الخلايا المصابة، ولتوجيه الاستجابة المناعية القاتلة ترتبط الأجسام المضادة بمستقبل Fc ، وهو "موقع الالتحام" الخاص بالأجسام المضادة الموجودة في جميع الخلايا المناعية، وبدون ارتباط قوي بمستقبلات Fc، قد تفشل الأجسام المضادة في انتزاع وتدمير الفيروس بعد الإصابة.

وبالمقارنة مع الناجين، فإن المرضى الذين تعافوا من كورونا لديهم أجسام مضادة لم تطور بشكل كامل القدرة على الارتباط بقوة بمستقبلات Fc وبالتالي ربما لم يكونوا قادرين على تحفيز نشاط قتل المناعة بشكل كامل.

ووجدت مجموعة البحث بقيادة ألتر وتومر زوهار، وكارولين لوس، وستيفاني فيشينغر، وكارولين أتيو، أن أجهزة المناعة للناجين يمكنها التعرف على منطقة من بروتين السارس- CoV-2 المعروف باسم S2- واستهدافها، كما تم العثور على مجال S2 في فيروسات كورونا الأخرى التي تصيب البشر، لذا فإن المرضى الذين يمكن لأجسامهم المضادة أن تستهدفه قد يكون لديهم مناعة موجودة مسبقًا في مجال S2 بسبب التعرض لفيروسات كورونا الشائعة الأخرى.

وقد يتمكن المرضى الذين لديهم أجسام مضادة يمكنها التعرف على مجالات S2 على فيروسات كورونا مختلفة، من استخدام هذه المناعة الموجودة مسبقًا لتوليد الأجسام المضادة القاتلة بشكل أسرع بعد الإصابة بـ SARS-CoV-2.

ويقول زوهار: "إذا تمكنا من فهم أهمية المناعة العابرة لفيروس كورونا، فقد يكون الباحثون قادرين على تصميم لقاحات قادرة على مواجهة مجموعة أوسع بكثير من فيروسات كورونا".

ومن خلال دراسات مثل هذه، يعمل ألتر وفريقه البحثي على فهم طبيعة المناعة الوقائية ضد SARS-CoV-2 ، بما في ذلك الشراكة مع مطوري لقاح COVID-19 ، للمساعدة في وضع حد لهذا الوباء.