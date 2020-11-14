فيديو.. "السفيرة عزيزة" تكشف تفاصيل مبادرة "إحنا" لمناهضة التحرش 

علاقات و مجتمع

قالت سارة ياسين، مؤسسة مبادرة "إحنا"، إنه من المهم إلقاء الضوء على هذه المبادرة التي تُناقش أهم القضايا التي تُشغل الشارع المصري في الوقت الحالي وهو دعم المتعرضات للتحرش الجنسي واللفظي، موضحة أن تلك الفكرة جاءتها عقب تصفحها مواقع التواصل الاجتماعي وقرأت قصة عن التحرش الجماعي الأمر الذي أغضبها كثيرًا.

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وأضافت "ياسين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "السفيرة عزيزة"، مع الإعلامية سناء منصور، على شاشة "DMC"، أنها رأت مؤسسات ومبادرات تعمل في هذا الملف منذ فترة طويلة، وتم إقامة مؤتمر يجمع كل من عمل فى هذه القضية "أون لاين" ومن أهم النقاشات التي تم مناقشتها معرفة الحقوق وفهم الإجراءات القانونية للبلاغ عن المتحرش.

وأشارت مؤسسة مبادرة "إحنا"، إلى أنها لا تسعى لعمل مؤتمرات على أرض الواقع فقط، حيث تسعى لتدشين برامج تعليمية تقدمها في الجامعات والمدارس وأماكن العمل حتى يكون هناك وعي للتحرش وكيفية التعامل معه وجاري العمل على محتوى البرامج بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، لأنها سوف تكون منصة لبرامجنا ونقوم بإعداد برامج التعليم لتقديمها فى مؤسسات التعليم المختلفة .

وأكدت أنه لابد من خلق مساحة لكل المواطنين الذين يقومون على هذه القضية، " تتقابل وتتكلم مع الناس وتسمعلها وتعلن عن مجهودتها حاليًا وفي نفس الوقت تكون هي طريقة إننا ندعم الناجين من موضوع التحرش بكل أنواعه".