أسماء أبو اليزيد في إطلالة جذابة.. ومتابعون: سيلينا جوميز أوي

لايف ستايل

نشرت الفنانة الشابة أسماء أبو اليزيد، صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أثناء خضوعها لجلسة تصوير جديدة.

وظهرت "أبو اليزيد" خلال الصورة بملامح جذابة ومميزة، وهي مستندة برأسها على منضدة، وأرفقت تعليقها: "كل شيء جميل يبدأ بحلم، فاتبع أحلامك لأنها تعرف الطريق".

ولاقت الإطلالة الجديدة للفنانة الشابة إعجاب الكثير من متابعيها، حيث شبهها البعض بالمطربة العالمية سيلينا جوميز، فجاء من بين التعليقات، "طب والله افتكرتك سيلينا جوميز"، "شبه سيلينا جومز هنا"، "سيلينا جوميز أوي".

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وخلال الشهر الماضي، نشرت الفنانة أسماء أبو اليزيد، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، صورة لها من كواليس مسلسل "الآنسة فرح".

وعلقت "أبو اليزيد"، قائلة، "الآنسة فرح، قريبًا جدًا.. الصورة من كواليس يوم تصوير طويل ومرهق بس إن شاء الله النتيجة تعجبكم".

مسلسل "الآنسة فرح" من بطولة أسماء أبو اليزيد، ورانيا يوسف، وأحمد مجدي، ومحمد كيلاني، وسيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.

ويذكر أن الفنانة أسماء أبو اليزيد تعيش حالة من الانتعاش الفني خلال الفترة الحالية، حيث تواصل تصوير مسلسل "الآنسة فرح" الجزء الثاني، بعدما حققت نجاحا كبيرا خلال جزءه الأول مع الفنان أحمد مجدي، والمخرج أحمد الجندي، حيث انتهت أحداثه عند الحلقة 22، وقصة المسلسل مأخوذة من المسلسل الأمريكي (Jane the virgin).

وتشارك أسماء أبو اليزيد في فيلم "الحارث" مع كل من ‏ياسمين رئيس، وأحمد الفيشاوي، وعمرو ‏عبد الجليل، ومن بطولة محمد نادر في أولى بطولاته.

كما أنها تشارك "أبو اليزيد" في فيلم "كيرة والجن" للفنانين كريم عبدالعزيز وأحمد عز، والذي يرصد حالة الغليان التي كان يموج بها الشارع المصري بالتزامن مع اندلاع ثورة 1919، وهو الحدث الكبير الذي يوحد مصائر أحمد عبدالحي "كيرة" وعبدالقادر"الجن" ليشتركا في النضال ضد المحتل اﻹنجليزي.