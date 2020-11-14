منها عصير الطماطم.. هاني الناظر يوصي بـ13 مشروب لتقوية المناعة في الشتاء

صحة

مع دخول فصل الشتاء، يتزايد الخوف حول احتمالية الإصابة بالفيروسات، والأمراض المعدية، خاصة فيروس كورونا المتفشي، الأمر الذي يحتاج للعناية الفائقة بالجهاز المناعي، لتقويته ضد الأمراض.

ويلجأ الكثيرون للوصفات الطبيعية، والأعشاب، والمشروبات الدافئة، لتقوية المناعة، دون اللجوء للأدوية الكيميائية.

ومن جانبه، أوصى الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، عبر صفحته الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعدة مشروبات طبيعية لتقوية المناعة والحماية من العديد من الأمراض خاصة، الأمراض الشتوية، فضلًا عن مساعدتها في سلامة الجلد ونضارة البشرة والشعر.

وجاءت هذه الروشتة على النحو التالي:

المشروبات الدافئة مثل القرفة والجنزبيل ويمكن تناولهما معا، والينسون والمورينجا والنعناع والشاي والكاكاو، مشيرًا إلى تحليتهم بقدر قليل جدًا من عسل النحل، فضلًا عن العصائر الطبيعية، والتي يُفضل تناولها بدون تسخين أو تبريد، فتكون درجة حرارتها الطبيعية عند عصرها مثل عصير الجزر والطماطم والليمون والبرتقال والجوافة والرمان.

كما نصح "الناظر" بالابتعاد تمامًا عن تناول المياه الغازية بأنواعها المختلفة.

وكان الدكتور هاني الناظر قدم، من قبل، عددا من النصائح والعادات الغذائية التي يمكن اتباعها، لتقوية جهاز المناعة والحماية من التعرض من موجة كورونا الثانية بالتزامن مع قدوم فصل الشتاء.

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وعرض "الناظر" 8 نصائح وعادات غذائية عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، التي جاءت في النقاط التالية:

1- تناول ملعقة صغيرة من عسل نحل صباحًا، وعلى مرضي السكر التأكد من ضبط مستواه.

2- تناول ملعقة صغيرة من زيت زيتون قبل وجبة الغداء.

3- تناول طبق السلطة الخضراء الذي يضم الجزر والفلفل الألوان والجرجير والسلق والخيار والطماطم، بالإضافة إلى عصير ليمون.

4- تناول الأسماك مثل الماكريل والتونة والسردين والدراك والسلمون.

5- تناول كوب عصير برتقال يوميًا.

6- تناول كوب لبن حليب يوميًا.

7- تناول ملعقة بذور الكتان مع كوب زبادي مساء يوميًا.

8- أخيرًا الإكثار من شرب المياه.