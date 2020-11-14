حساب يحمل اسم بسمة بوسيل يزعم صلحها مع تامر حسني: "كل إنسان بيغلط"

علاقات و مجتمع

انتشرت خلال الساعات الماضية عدد من الصفحات المزيفة التي تحمل اسم الفنانة المغربية المعتزلة بسمة بوسيل زوجة الفن تامر حسني والتي استغلها البعض لنشر اخبار كاذبة ومغلوطة.

بسمة بوسيل لا تملك سوى صفحة رسمية على موقع انستجرام لتبادل الصور والفيديوهات فحين انها ليس لها اى تفاعل قوى على موقعي الفسبوك وتويتر.

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بسمة بوسيل تعلن الانفصال عن تامر حسني

وأعلنت المغربية بسمة بوسيل، ليلة أمس، انفصالها عن زوجها الفنان تامر حسني، عبر خاصية "استوري" على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتحدثت بسمة بوسيل عن تفاصيل انفصالها، ملمحة لانزعاجها من معجباته وصوره معهن، قائلة: "لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعلي احترام سواء في صور أو فيديوهات يا ريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور".

وتابعت حديثها عن تفاصيل الانفصال، عبر خاصية "أستوري" على تطبيق "إنستجرام": "كمان أحب أعرفكم إني إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا أي حاجة".

من الأمس وحتى الآن امتلأت صفحات "السوشيال ميديا" بخبر انفصال الفنان تامر حسني، عن زوجته المغربية بسمة بوسيل، وسط مشاعر من الحزن على نهاية قصة الحب التي جمعت بين الثنائي.

ووسط تأكيد البعض لخبر الانفصال لكن أنباء متداولة عن جلسة الصلح التي تجمع بينهما، في محاولة لإعادة الأمور بينهما كما كانت، ورغم أن الحياة الأسرية للفنان تامر حسني بعيدة عن وسائل الإعلام، فأسباب الخلافات بينهما ليست بالباب المفتوح على مصراعيه لجمهورهما.