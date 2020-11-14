هنا الزاهد تخطف الأنظار بفستان قصير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة عبر حسابها الشخصي" إنستجرام ".

ارتدت هنا فستانا قصيرا باللون الكحلي الداكن، بقصة واسعة، ونسقت مع الإطلالة إكسسوارات ناعمة، إذ ارتدت حقيبة باللون الأسود مرصعة بالذهبي من العلامة التجارية Gucci، سبق وأن ظهرت بها مع فستاناً قصيرا باللون الأسود، بقصة ضيقة، وماكياجا قوياً، إذ اعتمدت أحمر شفاه صارخ.

واعتمدت نظارة شمس كبيرة الحجم، مع ساعة باللون الفضي، وإسوار بتصميم ناعم باللون الأسود.

واختارت ماكياجًا ناعماً بدرجات النيود، مع تصفيفه الشعر الكيرلي المنسدل بشكل عشوائي.