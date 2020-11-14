كم من الوقت تبقى أعراض الإصابة بـ" كورونا" في جسم الإنسان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

يمكن أن تبقى بعض الأعراض الناتجة عن الإصابة بـ "كوفيد – 19"لمدة طويلة بعد تعافي المريض من هذا المرض.

وهناك أعراض يمكن تساعدك في إدراك أنك قد اجتزت المرض بشكله الخفيف دون أن تخضع نفسك لاختيار كشف فيروس كورونا، وفقا لما ذكره موقع "روسيا اليوم".

أعلن ذلك الجمعة 13 نوفمبر الطبيب الروسي ، سيرجي جروشيف الذي قال، إن الفقدان الكامل أو الجزئي لحاسة الشم يعتبر من أكثر الأعراض انتشارا ودليلا على أنك كنت قد أصبت بـ"كوفيد – 19". وهناك أعراض أخرى مثل الكحة وصعوبة التنفس والتعب يمكن أن تبقى حتى بعد التعافي من "كوفيد – 19".

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وأوضح أن فترة بقاء تلك الأعراض بعد التعافي تتوقف غالبا ما على نسبة إصابة رئتيك بالفيروس. أما فقدان حاسة الشم فيزول كقاعدة عامة لدى جميع المصابين سابقا بفترة كورونا بعد مرور فترة قصيرة. ومن المهم ، حسب الطبيب، أن تبدأ عملية إعادة تأهيل المريض منذ أول يوم من أصابته بـ كوفيد – 19". وتتوقف فترة عودته إلى الحياة الطبيعية على حالة المريض وتشبع دمه بالأكسجين.

جدير بالذكر أن البروفيسورة الروسية، يلينا جوساكوفا أعلنت في وقت سابق أن من تحملوا مرض "كوفيد – 19" لا يخرجون من المستشفى أصحاء لأنهم بحاجة إلى فترة ما لإعادة التأهيل.

هذا وقد طرح المدير العلمي لمركز الأوبئة الروسي التابع لهيئة حماية حقوق المستهلكين شرطا رئيسا لانخفاض وتائر انتشار وباء كورونا. وقال إن هذا الشرط يقضي باكتساب ثلث سكان البلاد لمناعة القطيع ضد " كوفيد – 19".