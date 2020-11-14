بشرى سارة.. هذا الحمض يمنع خطورة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

نجح باحثون في المركز الطبي بجامعة جورج تاون بالولايات المتحدة، في استخدام جزيئات تتكون من خيوط صغيرة من الحمض النووي الريبي لإيقاف إنتاج البروتينات المدمرة الناتجة عن فيروس كورونا.

بالإضافة إلى ذلك، يعمل الباحثون على تفتيت جزيئات الحمض النووي الريبي (RNA) بحيث يمكن دمجها في عقار قابل للاستنشاق من شأنه أن يخفف من الفوضى التي يحدثها الفيروس في الجسم، وفقا لموقع " medicalxpress".

كان مفتاح جهود أبحاث جورج تاون هو استخدام إما microRNA (miRNA) أو RNA (siRNA ، المعروف أيضًا باسم RNA الصغير المتداخل) ، وكلاهما من جزيئات RNA، يمكن لهذه الجزيئات أن توجه التعبير النهائي عن كيفية حدوث إنتاج البروتين في الفيروس، والبروتينات التي ينتجها SARS-CoV-2 (الفيروس الذي يسبب كوفيد-19) هي التي تعيث فسادا في أجسام البشر.

يحمل SARS-CoV-2 أوجه تشابه بيولوجية مع فيروسات الجهاز التنفسي الأخرى، مثل الإنفلونزا الموسمية، كما ثبت أن استخدام تاميفلو (أوسيلتاميفير) لعلاج ومنع العدوى من الإنفلونزا مفيد في تقليل أعراض الإنفلونزا ومدى فتكها لدى بعض الأشخاص.

ويقول جي إيان جاليكانو، أستاذ مشارك في قسم الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية والخلوية في المركز الطبي بجامعة جورج تاون: "نعتقد أن نهجنا يثبط إنتاج البروتين الفيروسي ويمكن استخدامه ضد أي فيروس تنفسي تقريبًا، بسبب النتائج التي توصلنا إليها، قدمت جامعة جورج تاون طلب براءة اختراع بشأن تسلسلات siRNA التي ثبت أن لها أفضل تأثير على كبت البروتين الفيروسي."

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مفتاح آخر لجهود الباحث هو حقيقة أن الجزيئات المجهرية و siRNAs يمكن جعلها قابلة للذوبان في الدهون، مما يجعل امتصاصها أسهل باستخدام البخاخات في الممرات الأنفية المبطنة بالأغشية المخاطية، تم العثور على مركبات الدهون غير القابلة للذوبان لتهيج الممرات الأنفية إذا تم استنشاقها.

إن عقار تاميفلو يمكن أن يساعد في السيطرة على الإنفلونزا، وبالتالي ستكون آلية عمله مختلفة مع مرضى كورونا، فمن شأن عامل استهداف الحمض النووي الريبي الموجه ضد السارس- CoV-2 أن يتداخل مع إنتاج طفرات البروتين المرتبطة بإصابة الفيروس، وبالتالي يقلل من الانتشار الفيروسي المتوقع.

وتستند الاستراتيجية الفيروسية للعالم إلى البحث الذي أجراه جاليكانو ومعاونوه لعلاج قصور القلب، والذي يستخدم الحمض النووي الريبي لاستهداف الجينات التي يمكن أن تؤثر على قدرة القلب على العمل بشكل جيد، بتعديل هذا النهج، أظهر الباحثون أن miRNAs و siRNAs يمكن أن تستهدف البروتين داخل الفيروس، نظرًا لأن SARS-CoV-2 يستخدم الحمض النووي الريبي لتوليد البروتينات اللازمة للتكاثر والعدوى، فإن القدرة على استهداف الآلات الفيروسية داخل الخلايا عبر siRNA، على وجه الخصوص، يمكن أن تساعد في إيقاف الفيروس، كما أشار جاليكانو.

اختبر العلماء دراستهم باستخدام نوعين من الخلايا في المختبر، بما في ذلك نوع واحد من الخلايا من القصبة الهوائية البشرية (القصبة الهوائية)، ضد خلايا القصبة الهوائية وغير القصبة الهوائية، استخدم الباحثون siRNAs ووجدوا أنها يمكن أن تثبط وظيفة البروتين بطريقة تعتمد على الجرعة، والتي اكتشفوا لاحقًا أنها كانت بسبب تدهور الحمض النووي الريبي.

حقق الباحثون فيما إذا كانت miRNAs و siRNAs ستوقف إنتاج البروتينات الحيوية للخلية السليمة، من خلال سلسلة من التجارب، وجدوا أن هناك تأثيرات "بعيدة عن الهدف" باستخدام siRNA مقارنة بـ miRNA ؛ يمكن أن تتسبب التأثيرات غير المستهدفة في جعل الخلايا الطبيعية تتعثر.

وخلص جاليكانو إلى أن: "إذا أثبت أسلوبنا نجاحه في التجارب المستقبلية، فنحن على ثقة من إمكانية نقل هذه التكنولوجيا بسرعة إلى التجارب السريرية لمحاربة كورونا".