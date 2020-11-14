مايا دياب بالمايوه في جلسة تصوير جديدة.. ومتابع: كفاية عمليات تجميل (صور)

لايف ستايل

شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بأحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت "مايا" في جلسة التصوير، وهي مرتدية مايوه أسود واقفة داخل البحر.

وتفاعل معها متابعوها في التعليق على الصور: "رائعة" "بنحبك يا مايا" "بعشقك يا أجمل فنانة" "مايا الحب"، بينما جاءت بعض التعليقات التي أبدت عن عدم إعجابها بجلسة التصوير: "كفاية عمليات تجميل".

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ويذكر أن الفنانة اللبنانية مايا دياب، احتفلت بعيد ميلادها الـ40 قبل قرابة اليومين، ويبدو أن "مايا" من الفنانات اللائي تغيرت ملامحهن بقوة على مدار السنوات الماضية.

وأيضًا تحرص مايا دياب، على مشاركة جمهورها ومتابعيها بصور ولقطات من حياتها اليومية، تظهر شغفها الكبير بالموضة والأزياء، وتجربة كل ما هو جديد في هذا العالم.

يذكر أن الفنانة اللبنانية مايا دياب، تعرضت لانتقادات ومضايقات وصلت لحد التنمر، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وذلك في أحدث ظهور لها دون ماكياج، حيث ظهرت بشفاه منتفخة، فسرها البعض بأنها خضعت لجراحة "فيلر"، وأرفقت الفنانة تعليقًا على الصور التي شاركتها، قائلةً: "في بعض الأحيان تحتاج إلى استراحة في مكان جميل.. وحيدا لمعرفة كل شيء".

ولاقت الصور التي شاركتها الفنانة استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها، إذ انقسمت الآراء ما بين منتقدين لإطلالتها الجديدة، ومعجبين بها، فكان من أبرز التعليقات: " مسكينة كنتي بتجنني شو صاير معك، شو عاملة بحالك، إنتي مين، تشبهي رفيقي كفاية عمليات، ما عرفتك كتير متغيرة، كنتي أحلى قبل، شكلك متل الغول، نفخة شفايفك".