روجينا وأشرف زكي في جلسة تصوير جديدة.. ومتابعون: قمرين

علاقات و مجتمع

خضعت الفنانة روجينا وزوجها الفنان أشرف زكي لجلسة تصوير جديدة نشرتها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت روجينا بإطلالة أنيقة مرتدية فستان أبيض، وجاءت تعليقات متابعيها كالتالي: "السكريات كلها في صورة، قمرين" بينما قال آخرون: ربنا يخليكم لبعض، كمية الحب والجمال اللي في الصورة".

روجينا تلفت أنظار متابعيها

وكانت الفنانة روجينا لفتت الأنظار بإطلالاتها الأخيرة من توقيع مصمم الأزياء سامو هجرس، والتي شاركها الأخير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

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وظهرت الفنانة بفستان قصير لامع، والذي تميز بأنه رمادي اللون ومنقوش ومزين بـ"شراشيب" متوسطة الحجم، فضلًا عن أنه بدون أكمام، مع وضعها مكياج "سموكي" يبرز ملامحها، معتمدة على تسريحة شعر إنسيابية.

وتأتي تلك الصور، ضمن ظهور روجينا في أحداث مسلسل "أسود فاتح"، من بطولة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، والذي يُعرض حاليًا.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع الصور، التي حصدت على آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "معرفتكيش خالص يا عمري، كنت فكراكي نجلاء بدر"، و"شكلك متغير جدًا"، و"ملكة جمال في كل أحوالك".

وفي الشهر الماضي، احتفلت الفنانة روجينا، بعيد ميلاد ابنتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، من خلال نشر عدد من الصور التي تجمع بينها وبين أفراد عائلتها.

ووجهت الفنانة رسالة لابنتها، قالت خلالها، "كل سنة وإنتي عمري يا عمري، كل سنة وإنتي بنتي وسندي وحتة من قلبي وأول فرحتي وأهم وأعظم إنجازات حياتي، هفضل فخورة بيكي وراضية عنك وبدعيلك من قلبي لآخر يوم في عمري".