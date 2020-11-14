بعد أنباء انفصاله.. فتاة تثير الجدل بظهورها مع تامر حسني.. ومغردون: "نقول مبروك"

علاقات و مجتمع

حالة من الجدل، أثارتها فتاة تدعى "سارة أحمد" على مدار الساعات القليلة الماضية، عقب تداول صورة جمعتها بالفنان تامر حسني، على متن مركب نيلية، نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكانت نشرت الفتاة، الصورة التي جمعتها بتامر حسني، منذ 5 أيام، حيث يأتي ذلك قبل إعلان الفنانة المغربية بسمة بوسيل نبأ انفصالها عنه، مرفقة تعليقًا عليها: "يا عيني عليه يا سيدي عَلّي عَلّي"، حيث ظهرت بفستان أسود قصير جلد، وتسريحة شعر انسيابية.

ولاقت الصورة العديد من التعليقات، حول احتمالية أن تكون صاحبتها السبب في الانفصال بين الفنان وزوجته مصممة الأزياء بسمة بوسيل، فجاء من أبرزها، "نقول مبروك"، "مش بعيدة تكوني انتي سبب الطلاق"، "انفصلوا أهو عجبك".

ويتابع الفتاة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، 130 ألف متابع.

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وكانت أعلنت المغربية بسمة بوسيل، ليلة أمس، انفصالها عن زوجها الفنان تامر حسني، عبر خاصية "استوري" على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتحدثت بسمة بوسيل عن تفاصيل انفصالها، ملمحة لانزعاجها من معجباته وصوره معهن، قائلة: "لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعلي احترام سواء في صور أو فيديوهات يا ريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور".

وتابعت حديثها عن تفاصيل الانفصال، عبر خاصية "أستوري" على تطبيق "إنستجرام": "كمان أحب أعرفكم إني إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا أي حاجة".

ويذكر أن تامر حسني وبسمة بوسيل، أعلنا خبر زواجهما منذ 8 أعوام، وكان 25 أغسطس الماضي، تاريخ آخر مقطع فيديو يجمعما معا، خلال غنائهما أغنية "بيلا تشاو"، وإعلانها طرحها بتوزيع جديد عبر قناتها الرسمية على قناة "يوتيوب".