الامارات | مزاد في باريس على حذاء ملكة فرنسا ماري أنطوانيت

شكرا لقرائتكم خبر عن مزاد في باريس على حذاء ملكة فرنسا ماري أنطوانيت والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يُطرح حذاء أبيض أنيق من الحرير وجلد الماعز كان عائدا إلى ملكة فرنسا ماري أنطوانيت، للبيع في مزاد يقام الأحد في فرساي قرب باريس، على ما أعلنت دار أوزنا للمزادات.

وأشارت الدار الفرنسية إلى أن الحذاء الذي ستبدأ المزايدات عليه بسعر يراوح بين ثمانية آلاف يورو وعشرة آلاف، هو من أبرز القطع المطروحة في المزاد الذي يحمل عنوان "الملكية في فرساي"، إلى جانب لوحة بعنوان "موليير إلى مائدة الملك الشمس" للرسام فرنسوا-جان غارنوريه، وهي من اللوحات القليلة التي تظهر الملك لويس الرابع عشر إلى جانب الأديب موليير (مع سعر انطلاق يراوح بين 40 ألف يورو و60 ألفا).

ولا تزال شخصية الملكة ماري أنطوانيت المتحدرة من أصول نمسوية والتي أُعدمت بالمقصلة سنة 1793، محور اهتمام كبير. ففي أكتوبر 2019، أعاد معرض في باريس تصوير مراحل تطور تجسيد ماري أنطوانيت في الفنون من خلال أكثر من مئتي عمل بما يشمل لوحات وأفلاما وقصصا كرتونية يابانية ودمى.

ويبلغ طول هذا الحذاء الأبيض 22,5 سنتيمترا، ويغطي الحرير ثلثه فيما الجزء الخلفي مصنوع من جلد الماعز، مع نعل جلدي وأربع شرائط مطوية متداخلة على الجانب.

وفي مايو الفائت، حقق صندوق كانت تضع ماري أنطوانيت فيه مقتنياتها ومنشفة كبيرة استخدمتها خلال تتويج زوجها الملك لويس السادس عشر سنة 1775، أسعارا مرتفعة في مزاد نظمته أيضا دار أوزنا.

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