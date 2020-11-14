كورونا اليوم: هل أصبح أكثر خطورة؟.. واحذر تجاهل 4 أعراض خفيفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرًا يهدد العالم أجمع منذ حوالي 11 شهرا على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

في إطار ذلك، يوفر "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

الأجسام المضادة تحدد شدة المرض

بالنسبة لفيروس كورونا، قد يرجع الاختلاف بين البقاء على قيد الحياة وعدم النجاة من المرض الشديد إلى جودة تطوير الأجسام المضادة للمرضى والاستجابة لها، وليس الكمية.

جاء ذلك وفقًا لورقة بحثية جديدة نشرها جاليت ألتر، حاصل على دكتوراه في الطب، عضو في معهد راغون وجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية.

واستخدمت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Cell، نهج أنظمة "ألتر المصلي" لتحديد الاستجابات المناعية للأجسام المضادة لـ193 مريضًا بفيروس كورونا في المستشفى، ومقارنة الاستجابات من المرضى الذين يعانون من مرض متوسط وحاد والمرضى الذين توفوا بسبب كوفيد-19، وفقا لموقع "medicalxpress".

إيقاف البروتينات المدمرة الناتجة عن كورونا

نجح باحثون في المركز الطبي بجامعة جورج تاون بالولايات المتحدة، في استخدام جزيئات تتكون من خيوط صغيرة من الحمض النووي الريبي لإيقاف إنتاج البروتينات المدمرة الناتجة عن فيروس كورونا.

بالإضافة إلى ذلك، يعمل الباحثون على تفتيت جزيئات الحمض النووي الريبي (RNA) بحيث يمكن دمجها في عقار قابل للاستنشاق من شأنه أن يخفف من الفوضى التي يحدثها الفيروس في الجسم، وفقا لموقع " medicalxpress".

احذر تجاهل 4 أعراض بسيطة

يدرك العديد منا بالفعل أن علامات الإنذار المبكر لإصابة "كوفيد-19" تشمل سعالا جديدا ومستمرا وحمى وفقدان حاسة الشم أو التذوق، بينما، هناك أيضا أعراض خفيفة أقل شهرة أبلغ عنها عدد ممن تم تشخيصهم لاحقا بفيروس كورونا.

وفقا لصحيفة "ذا صن" هناك بعض العلامات الأخرى التي قد تعني أنك التقطت الفيروس الخطير، وهي:

وجع في المعدة.

التهابات العين.

ضبابية الدماغ.

التعب.

طفرات كورونا بحيوان المنك قد تنتج نسخة أكثر فتكًا

حذرت وكالة صحية تابعة للاتحاد الأوروبي من أن انتقال فيروس كورونا بين حيوانات المنك قد يؤدي إلى تحور سريع للفيروس قبل أن ينتقل إلى البشر.

تأتي مثل هذه الطفرات مع خطر أن يصبح الفيروس أكثر عدوى، وأكثر فتكًا، أو يغير من خطر الإصابة مرة أخرى أو يفسد اللقاحات المحتملة، وفقا لصحيفة " dailymail" البريطانية.

وأصدر المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحته (ECDC) إرشادات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا بين المنك والبشر، وأوضح أن عدد الإصابات التي يمكن أن تحدث في مزرعة الفراء يعني أن الفيروس يمكن أن يحدث طفرات بسرعة أكبر في حيوانات المنك، وفي الدنمارك، تم تحديد 214 شخصًا على أنهم أصيبوا بمتغيرات SARS-CoV-2 المرتبطة بحيوان المنك.

هل أصبح كورونا أكثر خطورة

وفقا للدكتور أمجد الحداد استشاري المناعة والفيروسات، فإن الأمراض الفيروسية تنشط في الشتاء، وبالتالي فإن هناك خطر متزايد من فيروس كورونا خاصة مع تشابه أعراضه مع الإنفلونزا.

وأضاف "الحداد"، في تصريحات لبرنامج "السفيرة عزيزة" على قناة "دي إم سي": "لتفادي مخاطر الإصابة علينا تطبيق كافة الإجراءات الوقائية مثل التباعد الاجتماعي والالتزام بالكمامة وغسل اليدين باستمرار، مع تناول عسل النحل والفواكه والأطعمة التي تعزز المناعة والبعد عن القلق والتوتر وعدم التدخين وممارسة الرياضة".

اختتم الحداد: "الموضوع في أيدينا كمواطنين لتقليل مخاطر كورونا، الأعداد بسيطة لا تقارن بدول أخرى، ولكن علينا الالتزام بتطبيق كل الإجراءات وإذا فعلنا ذلك سنسيطر على كورونا في الموجة الثانية".