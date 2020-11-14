هذا النوع اللذيذ من المكسرات يساعدك على إنقاص الوزن.. تعرف عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

من المعروف أن للفستق فوائد صحية، كونه مليئا بجميع أنواع المعادن المفيدة والفيتامينات ومضادات الأكسدة والدهون الصحية الأحادية غير المشبعة والألياف، لكن دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة كاليفورنيا، ونشرت في مجلة Nutrients تكشف أنه قد يكون أيضا سلاحك السري الجديد لفقدان الوزن، كما أورد موقع "eatthis".

وأفادت الدراسة أن الأشخاص الذين تناولوا الفستق استفادوا في نهاية المطاف من انخفاض ضغط الدم، واستهلكوا المزيد من الألياف.

وارتبط الاستهلاك المنتظم للفستق بدرجة مماثلة من فقدان الوزن، وانخفاض مماثل في مؤشر كتلة الجسم ومحيط الخصر لدى الرجال والنساء الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة، مقارنة بالذين لم يتناولوه.

وتعتبر هذه الدراسة أحدث دراسة توضح سبب اعتبار تناول المكسرات وخاصة الفستق ممارسة صحية إذا كنت تحاول خسارة الوزن، وفي السابق، قام الباحثون في مركز UCLA للتغذية البشرية بتغذية المشاركين في الدراسة بنظام غذائي منخفض السعرات الحرارية لمدة 12 أسبوعا، وكان الاختلاف الوحيد بين المجموعات هو ما تم إعطاؤهم لتناوله كوجبة خفيفة بعد الظهر، تناولت إحدى المجموعات 220 سعرة حرارية من المعجنات بينما تناولت المجموعة الأخرى 240 سعرة حرارية من الفستق، وبعد أربعة أسابيع فقط من الدراسة، خفضت مجموعة الفستق مؤشر كتلة الجسم لديهم، بينما بقيت المجموعة التي تناولت المعجنات على حالها، وأظهرت مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية أيضا تحسنا لدى المجموعة التي تناولت الفستق.

بالإضافة إلى أن المكسرات فعالة بشكل خاص في كبح جوعك وتعزيز شعورك بالشبع، وهو أمر مهم بشكل واضح إذا كنت تحاول إنقاص الوزن، وفي حين أن جميع المكسرات لها فوائد صحية ، فإن الفستق هو الذي أوصي به في أغلب الأحيان لأولئك الذين يتطلعون إلى إنقاص الوزن.