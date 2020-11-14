تعشق النظارات والعبايات والكاجوال.. أجمل إطلالات بسمة بوسيل

علاقات و مجتمع

حالة من الجدل، أثارتها الفنانة المغربية بسمة بوسيل، ليلة أمس، عقب نشرها بيان انفصالها عن زوجها الفنان تامر حسني، عبر "استوري" حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتحدثت بسمة بوسيل عن تفاصيل انفصالها، ملمحة لانزعاجها من معجباته وصوره معهن، قائلة: "لكل الناس اللي بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعلي احترام سواء في صور أو فيديوهات يا ريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور".

وتابعت حديثها عن تفاصيل الانفصال، عبر خاصية "أستوري" على تطبيق "إنستجرام": "كمان أحب أعرفكم إني إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا أي حاجة".

وتتميز الفنانة ومصممة الأزياء المغربية، بتنوع إطلالتها المميزة بشكل مستمر، والتي تحرص على الظهور بها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

نظارات مختلفة

يبدو أن "بوسيل" لديها هوس اقتناء نظارات مختلفة الأشكال والتصميمات، إذ تحرص الفنانة المغربية على الظهور في إطلالتها، وهي مرتدية العديد من النظارات الملونة المميزة، والتي تختلف تصميماتها عن بعضها البعض بشكل ملحوظ.

عبايات مغربية

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ولم تتخل الفنانة المغربية عن الزي التراثي لبلادها، إذ تحرص على الظهور بين الحين والآخر، أثناء ارتدائها لـ "الجلباب المغربي المطرز"، وتفتخر دائمًا على الظهور بتلك الإطلالة المميزة.

ملابس كاجوال

ورغم حرصها على ارتداء زي بلادها، تظهر أيضًا "بوسيل" في العديد من إطلالتها بملابس "كاجوال" ورياضية مميزة.

ويشار إلى أن 25 أغسطس الماضي، كان تاريخ آخر مقطع فيديو يجمع تامر حسني وبسمة بوسيل معا، خلال غنائهما أغنية "بيلا تشاو"، وإعلانها طرحها بتوزيع جديد عبر قناتها الرسمية على قناة "يوتيوب".